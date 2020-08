+1% sur les prix des supports de stockage, taxe ou rétribution?

Partagez 1 Partages

Invité du 122eépisode de DigiClub powered by Topnet, Ahmed Amine Azzouzi, conseiller auprès de la ministre des Affaires culturelles chargé de l’Economie culturelle, est revenu sur l’augmentation de 1% dans les tarifs les supports de stockage contemporains.

Il a précisé que cette augmentation, qui d’ailleurs existe depuis les années 1990, serait, désormais, applicable sur de nouveaux supports de stockage tels que le disque dur et la clé USB.

« Nous avons simplement élargi la liste des dispositifs auxquels s’applique cette augmentation de 1% », a-t-il affirmé, soulignant qu’elle ne peut être classée comme une taxe supplémentaire sur les prix de ces supports.

« Le 1% de plus qu’un acheteur paiera sur le prix de son support de copie privée servira à appuyer les artistes. C’est une forme de rétribution», a-t-il noté.

Ahmed Amine Azzouzi a ajouté, dans ce sens, qu’avec l’émergence d’Internet, des supports de stockage numérique, du téléchargement et du piratage, les artistes étaient de plus en plus lésés.

Le ministère est, par ailleurs, en train de travailler sur d’autres dispositifs de rétribution. Le conseiller auprès de la ministre des Affaires culturelles chargé de l’Economie culturelle a évoqué les scanners et les imprimantes qui servent à faire des copies de livres physiques ou numériques.

NJ