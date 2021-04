1+8+N : la formule gagnante de Huawei

Partagez 1 Partages

Un monde connecté et sécurisé où le smartphone garde une place prépondérante en tant qu’outil indispensable, fédérateur… mais aussi, facilitateur de vie, une fois jumeler à d’autres terminaux intelligents. C’est ainsi que l’on peut expliquer la nouvelle stratégie de Huawei résumée en une simple formule : 1+8+N.

Le « 1 » réfère, en l’occurrence, à l’utilisateur et son mobile en tant qu’entrée principale à laquelle vient s’accoupler un « 8 » qui renvoie à tous les appareils couramment utilisés : haut-parleurs, PC, montre connectée, tablette… en bref, les appareils intelligents du catalogue IoT, qui, inclut, dans notre cas, les appareils électroménagers, l’éclairage, etc. Le « N » est le macrocosme dans lequel tous ces terminaux et objets seront connectés. Le « + » qui réunit le tout est, lui, toute la technologie – Huawei Share, à titre d’exemple – que le géant chinois a développée pour conjuguer les composantes de cet écosystème construit autour d’une seule idée : une expérience utilisateur unifiée.

Point focal de cette matrice, le smartphone – facile à utiliser – permet de contrôler l’ensemble en maintenant le niveau de confidentialité et de sécurité requis dans un univers ultra et intra-connecté. De quoi faire du train-train quotidien de l’utilisateur une odyssée exaltante où chaque épisode est une nouvelle découverte dans la Seamless AI Life experience conçue par Huawei et ce que ce soit chez-lui ou sur son lieu de travail.

La nouvelle stratégie de Huawei vient, en effet, avec une grande promesse, celle du « toujours connecté et sans effort ». La gamme de produits innovants développée par l’entreprise est, d’ailleurs, une traduction de la Seamless AI Life que prévoit Huawei pour ses amateurs. Smartphones, montres intelligentes, tablettes et laptops, tout a été peaufiné dans les moindres détails pour permettre à l’utilisateur de basculer d’un écran à un autre sans interruption et ainsi garder un œil sur son environnement personnel et professionnel. Grâce à la NFC et au protocole maison Huawei Share, mettre en marche le chauffage, allumer son téléviseur, télécharger un fichier, ou répondre à un message n’a jamais été aussi facile !

Prenons, à titre d’exemple, un cas d’usage simple : la Huawei Watch GT 2 Pro. L’appareil permet à son utilisateur de surveiller de près son état de santé. Les données collectées en temps réel peuvent, ensuite, être transposées sur le smartphone en déposant la montre à côté.

Huawei n’a rien laissé au hasard. La nouvelle stratégie du constructeur inclut, en plus de la panoplie de devices innovants, le développement de la fameuse AppGallery. Un succès dont la firme chinoise doit être plus que fière. Cette plateforme, qui fête d’ailleurs son premier anniversaire, est fortement plébiscitée. Classée troisième à l’échelle mondiale en termes d’utilisation par les développeurs, la AppGallery a doublé le nombre d’applications distribuées depuis son lancement, il y a de cela un an. Mieux encore, le nombre d’utilisateurs actifs par mois a augmenté de 33%.

En un mot, par cette stratégie axée sur plusieurs couches permettant un développement fluide, Huawei vient répondre à l’évolution dictée, aujourd’hui, par la nécessité d’aller dans une intégration des utilisateurs dans un écosystème transparent et interactif où le software prime sur le hardware pour ainsi être au diapason à l’ère de la 5G.

Nadya Jennene