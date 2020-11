1er Colloque francophone des systèmes de transports intelligents

Partagez 1 Partages

Les systèmes de transports intelligents sont en plein essor. Leur utilisation commence à se démocratiser. Cette évolution va de pair avec l’évolution rapide du domaine de la télécommunication avec l’émergence de technologie comme la 5G, ITS-G5, IoT, V2E etc. Différents services innovants peuvent tirer profit de cette révolution et ainsi répondre à des exigences de sécurité et d’amélioration de notre quotidien. Par ailleurs, il faut être capable d’analyser la grande quantité de données récoltées, d’identifier et d’isoler les défaillances des véhicules à distance. Les données échangées pouvant être sensibles, assurer l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité, la non répudiation et l’authentification de ces données sont autant d’objectifs à atteindre.

Les communautés de recherche et d’innovation en France et la Tunisie ainsi que des acteurs socio-économiques désireux de tirer avantage des avancées dans les ITS, peuvent mettre en commun leurs ressources et partager leurs expertises pour mieux répondre aux défis des systèmes de transports intelligents. Tels sont les objectifs de la première édition du Colloque Franco-Tunisien sur les transports Intelligents CSTI’20 autour du thème : « Systèmes de Transports Intelligents Géolocalisation, Energie Propre et Sécurité des systèmes Communicants »

Dans sa première édition ce colloque, co-organisé, par l’Université Sésame et l’Esigelec de Rouen en partenariat avec l’ENSI (Laboratoires Cristal, Riadi), l’ISG (Smart Lab), ACTIA Engineering Services, et l’IEEE section Tunisie, sous le patronage du Ministère du Transport et de la Logistique, vise donc à réunir des scientifiques, des experts Tunisiens, Français ainsi que des acteurs de l’innovation et de l’industrie du secteur du transport. CSTI’20 permettra aux participants d’échanger sur les toutes dernières recherches et avancées dans le domaine des transports intelligents et leur intégration pratique dans les réseaux de transport. Il ambitionne de contribuer à la mise en place d’un espace d’échange d’expériences en matière de recherche scientifique et technologique, de formation et de transfert technologique.

Le programme du colloque CSTI’20 traitera, entre autres, des véhicules autonomes et connectés, de l’optimisation énergétique des véhicules électriques, de la mobilité.

Inscription : https://sites.google.com/sesame.com.tn/csti-20/inscription?authuser=0

Communiqué