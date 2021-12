23 millions de menaces en Tunisie bloquées par Trend Micro

Partagez 1 Partages

Trend Micro Incorporated (TYO :4704 ; TSE : 4704), le leader mondial des solutions de cybersécurité, a publié aujourd’hui son rapport semestriel sur la sécurité pour le premier semestre 2021 : les attaques sous tous les angles. Le rapport donne un aperçu de l’évolution du paysage des menaces au cours du premier semestre et fournit des conseils stratégiques aux dirigeants pour protéger leurs organisations dans l’économie numérique.

Le rapport indique qu’au niveau mondial, les solutions Trend Micro ont bloqué 40,9 milliards de menaces par e-mail, de fichiers malveillants et d’URL malveillantes pour les clients au premier semestre 2021, soit une augmentation de 47 % en glissement annuel. Les ransomwares sont restés la menace phare du premier semestre, les cybercriminels continuant à cibler des victimes de renom. Ils ont utilisé des outils et des techniques de menaces persistantes avancées pour voler et crypter les données des victimes. Le secteur bancaire a été touché de manière disproportionnée, avec une augmentation de 1 318 % en glissement annuel des attaques par ransomware au premier semestre 2021.

En Tunisie, les solutions Trend Micro ont détecté et bloqué plus de 21millions (21 106 813) de menaces par courrier électronique, empêché 294 830 attaques malveillantes de victimes d’URL et plus de 338 hôtes d’URL. En outre, 244 691 attaques de logiciels malveillants ont été identifiées et arrêtées.

Le rapport montre également que les réseaux domestiques en Tunisie étaient une attraction majeure pour les cybercriminels cherchant à se tourner vers les systèmes, les appareils et les réseaux d’entreprise. Les solutions Smart Home Network (SHN) de Trend Micro ont bloqué plus de 3 256 attaques SHN entrantes et sortantes combinées, empêchant plus de 1,8 million (1 856 757) de ces événements SHN pour les pirates de cibler ou de contrôler les appareils domestiques d’exécuter des logiciels malveillants, d’obtenir des informations sensibles, d’intercepter des communications ou de lancer attaques extérieures.

D’après communiqué