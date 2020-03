2e édition du “Trophée de la Femme Manager de l’Année en Tunisie”

Partagez 0 Partages

En Tunisie de plus en plus de femmes occupent aujourd’hui, des postes de responsabilités au sein de groupes ou filiales de grandes entreprises tunisiennes ou internationales, ou encore d’organisation nationales et/ou internationales, ou créent leur propre entreprise. Une nouvelle génération de femmes managers et leaders, offre un nouveau visage de la TUNISIE, et donne l’image d’un pays en plein mouvement et en pleine progression.

Afin de mettre en avant cette réalité, le Trophée de la femme manager de l’année – Tunisie a été lancé en 2018, fruit d’un partenariat entre La CONECT et ALMA’s . Ce Trophée a pour vocation de promouvoir le leadership économique au féminin, de mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes servant de rôle- modèle aux jeunes générations.

Le Trophée devra contribuer au dialogue sur le leadership professionnel féminin. Il a pour objectif d’apporter plus d’éclairage sur la condition des femmes Leaders et Managers et de contribuer à l’améliorer, d’apporter plus d’éclairage sur les conditions de réussite du processus du leadership féminin, et d’alimenter le débat à travers la mise en lumière de parcours féminins exceptionnels, dans les entreprises privées comme dans les administrations et les organisations, et de souligner la contribution déterminante de ces femmes managers dans l’évolution et la modernisation de leurs pays.

Après une première édition très prometteuse et couronnée de succès, le 1er Février 2020, la CONECT et ALMA’s en partenariat avec Suez, Ooredoo, Peugeot, Lloyd, Whirlpool, Royal El Mansour et la revue le MANAGER, lancent la 2ème édition du “Trophée de la Femme Manager de l’Année” en Tunisie TFMA 2020.

La Cérémonie de remise du Trophée de la Femme manager dans sa 2ème édition rehaussée par la présence de Mr Mohamed Ali Toumi, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat et d’un nombre d’ambassadeurs de pays frères et amis, et présidée par M. Tarak Cherif, a eu lieu hier Mardi 10 Mars 2020 à l’Acropolium de Carthage avec la présence des lauréates, des partenaires de ce Trophée ainsi que d’autres personnalités publiques et des chefs d’entreprises tunisiens et étrangers.

Trois Trophées ont été encore décernés cette année à trois femmes exceptionnelles :

– Trophée de la Femme Manager Secteur Public : Mme Nejia Gharbi, Présidente du Conseil d’Administration de la STB & Directrice Générale Adjointe de la Caisse des Dépôts et de Consignations – CDC

– Trophée de la Femme Manager Secteur Privé : Mme Senda Boukef, Directrice Générale – Primeur Tunisie

– Trophée de la Femme manager/leader ONG / Association : Mme Hela Gharbi Directrice Pays – OXFAM en Tunisie.

Communiqué