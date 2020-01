3e Security Day by TT: Un opérateur doit être proactif contre les nouvelles menaces

Partagez 9 Partages

Nul n’est à l’abri d’une cyber-attaque. Et face aux approches de plus en plus sophistiquées des pirates, on n’a qu’une solution : vigilance et sensibilisation. A ce niveau, les opérateurs téléphoniques sont d’une importance vitale. Conscient du rôle qu’il peut jouer sur ce plan, l’opérateur historique, Tunisie Telecom, a organisé, le 16 janvier, la 3eédition de son Security Day.

Notant que le sujet n’était pas nouveau, le président directeur général de Tunisie Telecom, Mohamed Fadhel Kraiem, a indiqué que « la sécurité devenait de plus en plus d’actualité de par l’évolution de l’architecture des solutions (proposées par les opérateurs) et le développement des usages ».

«Nous travaillons depuis des années sur la continuité du service… et les solutions dont nous disposons fonctionnent et se développent avec le temps en fonction de l’évolution de la technologie tant sur les serveurs, le stockage ou encore les switchs réseaux», a-t-il déclaré au micro de DigiClub.

Soulignant qu’il n’existait pas de solution miracle en termes de cyber-sécurité, Mohamed Fadhel Kraiem a affirmé que l’opérateur avait déployé une action concrète pour consolider sa politique de sécurité.

« Nous avons créé une structure centrale dédiée à la sécurité et dont le rôle est de veiller à l’application de la stratégie de sécurité, ses déclinaisons et sa mise à jour », a expliqué le PDG de Tunisie Telecom.

« Cette structure est adossée à un système de gouvernance suivi par moi même en plus du comité de pilotage et du tableau de bord qui nous permettent de mesurer la maturité l’entreprise en termes de sécurité », a-t-il ajouté.

Interrogé sur le facteur humain en matière de cyber-sécurité, le PDG de Tunisie Telecom a avancé que l’une des missions de la centrale en charge de l’application de la stratégie de sécurité de l’opérateur était de « sensibiliser à tous les niveaux de l’entreprise ».

« L’humain peut-être à l’origine de plusieurs problématique. C’est pourquoi nous avons mis en place des formations, des chartes de sécurité qui ont été communiquées et signées, et un ensemble de bonnes pratiques sur l’usage des outils informatiques, de la messagerie, des pc portables… », a précisé Mohamed Fadhel Kraiem.

L’intégralité de ce 117eépisode de DigiClub powered by Topnet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene