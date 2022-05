3S – Le nouveau ‘’Smart Light’’ de CandyLed basé sur l’IoT pour l’éclairage public

Partagez 0 Partages

Les populations des villes consomment beaucoup d’énergie et de CO2, ce qui présente un défi pour les municipalités. Consciente de la problématique, Sky industries, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’éclairage LED sous la marque CandyLed, a présenté le tout premier éclairage intelligent IoT LoRaWAN en Tunisie et en Afrique, mercredi 11 mai 2022, lors d’un séminaire sur l’éclairage public.

Ce ‘’Smart Lighting’’ est capable de communiquer rapidement avec l’unité de contrôle, de réagir et d’adapter les paramètres d’éclairage de chaque point lumineux grâce à un identifiant unique. Il peut économiser jusqu’à 15 millions de kWh par an ou, selon Adel Dahmani le DGA du ‘’Group 3S’’, l’équivalent de 620.000 dinars sur le budget d’éclairage public d’une des municipalités.

Il a ajouté, dans une interview accordée à THD.tn, que le réseau IoT – déployé en partenariat avec Tunisie Telecom – comptait actuellement 150 getways. Expliquant que l’entreprise travaillait sur l’élargissement de ce réseau, M. Dahmani a noté qu’avec la présence de l’opérateur historique sur l’ensemble du territoire tunisien, cela permettrait d’atteindre les 400 points d’ici à la fin de 2022.

La passerelle LoRaWAN reçoit les commandes du serveur réseau et les envoie sans fil aux dispositifs d’éclairage individuels, qui traitent et exécutent les commandes (Marche\ Arrêt) et\ou le niveau d’intensité d’éclairage. Le dispositif d’éclairage intelligent est également équipé de capteur permettant de collecter plusieurs données comme le niveau de luminosité, les éventuelles pannes et indicateurs électriques du luminaire.

Les données de tous les luminaires intelligents connectés au réseau IoT LoRaWan (Longe Range Wide-area network) sont transmises à la plateforme LuxBoard qui permet la visualisation cartographiée en temps réel de tout le parc d’éclairage de la ville. ‘’Smart Lighting’’ est aussi équipé d’un capteur crépusculaire photocellule qui détecte les paramètres extérieurs afin d’adapter l’intensité lumineuse. Ce dispositif permet de réduire les frais de maintenance grâce au système d’alertes sécurisé avec un contrôle d’accès.

CandyLed s’est, notons-le, engagé à fournir des études énergétiques gratuites pour toutes les municipalités, afin d’optimiser l’éclairage public en Tunisie.

Abderaouf Nanouche