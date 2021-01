5G – Ericsson : 127 contrats commerciaux et 79 réseaux opérationnels dans le monde

Partagez 1 Partages

Alors que nous sommes encore en pleine pandémie, la santé et le bien-être de nos collègues, clients et partenaires reste notre priorité. Malgré les difficultés, nos employés ont continué à délivrer nos solutions et services à nos clients, et ce avec très peu de perturbations. Nos investissements en R&D nous ont permis d’être à la pointe de la technologie et de la rentabilité, avec des gains de parts de marché et une amélioration de nos résultats financiers. Nous sommes aujourd’hui un leader dans le domaine de la 5G avec 127 contrats commerciaux et 79 réseaux opérationnels dans le monde. Les ventes1 ont augmenté de 5 % sur l’ensemble de l’année. Notre marge opérationnelle2 de 12,5 % (5,0 %) a dépassé l’objectif 2020 et a atteint la cible fixée par le groupe pour 2022 avec deux ans d’avance.

L’activité Réseaux a connu une croissance organique1 de 20%, avec une marge brute2 de 43,5% (41,1%) au quatrième trimestre 2020. Cela reflète le maintien d’un niveau d’activité élevé en Amérique du Nord et en Asie du Nord-Est, ainsi qu’en Europe, où nous avons encore accru nos parts de marché. L’activité Réseaux a atteint une marge d’exploitation2 de 19 % pour l’ensemble de l’année 2020, ce qui est bien supérieur à l’objectif de 15-17 % fixé. Investir dans la R&D est un élément fondamental de notre stratégie. Depuis 2017, nous avons augmenté nos investissements en R&D de 10 milliards de couronnes suédoises et amélioré notre résultat d’exploitation de 16 milliards de couronnes suédoises. En 2020, notre croissance s’est appuyée sur un portefeuille 5G solide et compétitif.

La marge brute2 de l’activité Digital Services a augmenté à 41,0% (38,1%) au quatrième trimestre. De 2017 à 2020, la marge brute hors frais de restructuration et éléments affectant la comparabilité est passée de 29 % à 42 %, en raison de la rationalisation du portefeuille de produits, de la diminution du nombre de contrats critiques, de la part croissante des ventes de logiciels et de la baisse des coûts de prestation de services. Nous continuons à exécuter le plan de redressement et le résultat d’exploitation2 de 0,5 milliard de couronnes suédoises au quatrième trimestre est le meilleur résultat trimestriel à ce jour. Le portefeuille 5G cloud natif connait un taux de réussite élevé et d’importants nouveaux contrats de clients commenceront à générer des revenus au cours des 12 à 18 prochains mois. En procédant à des investissements sélectifs en R&D pour continuer de développer notre portefeuille, nous voulons saisir de nouvelles opportunités.

Les services managés ont dégagé une marge brute2 de 17,7 % (15,4 %) au quatrième trimestre. Les ventes ont diminué du fait de la consolidation des opérateurs aux États-Unis au cours de l’année 2020. La marge d’exploitation2 pour l’ensemble de l’année 2020 s’est élevée à 8,1 %, ce qui est supérieur à l’objectif de 5-8 % fixé. Nous prévoyons une nouvelle amélioration du profil de la marge grâce à l’augmentation des ventes de notre Operations Engine avec ses services à haute valeur ajoutée, grâce aux investissements en R&D dans l’IA et l’automatisation. Nous constatons une réaction de plus en plus positive de nos clients à ce nouveau portefeuille.

Les ventes dans le domaine des Activités émergeantes et Autres Activités se développent dans les offres Entreprise telles que les plateformes IOT, complétées par l’acquisition de Cradlepoint. La marge brute2 s’est améliorée pour atteindre 33,8 % (15,1 %), grâce à l’effet de levier opérationnel de la croissance et à la réduction des coûts résultant de l’abandon de l’activité Edge Gravity. Cradlepoint génère de nouveaux revenus pour les fournisseurs de services mobiles et renforce notre position sur le marché 5G Entreprise, parallèlement à notre portefeuille existant de réseaux dédiés et IOT. Les activités liées à Cradlepoint se développent comme prévu. Toutefois, les ventes et les coûts déclarés de Cradlepoint sont influencés par l’allocation des prix d’achat et, en 2021, notre marge d’exploitation devrait subir un impact négatif d’environ -1 point de pourcentage en raison de l’amortissement des actifs incorporels et de l’augmentation des coûts liés à l’expansion du marché.

Le flux de trésorerie disponible avant les fusions et acquisitions était de 22,3 (7,6) milliards de SEK en année pleine 2020. Le conseil d’administration proposera un dividende de 2,00 SEK (1,50) par action à l’assemblée générale, soulignant la confiance dans les activités et la situation financière d’Ericsson. Dans ce contexte, il convient de noter que nous avons décidé très tôt de ne pas solliciter de soutien gouvernemental lié à la pandémie.

Les revenus des licences de brevets pour l’année entière se sont élevés à 10 milliards de SEK. Comme nous l’avons communiqué en décembre, nous approchons d’importants renouvellements de contrats, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les bénéfices de 2021 et 2022 (voir les hypothèses de planification sur les revenus d’exploitation, page 6). Nous sommes confiants dans la valeur à long terme de notre portefeuille de brevets, y compris une forte position dans 5G. Nous chercherons à maximiser la valeur actuelle nette de ce portefeuille, établie depuis de nombreuses années grâce aux investissements en R&D. Le cadre de standardisation des licences de brevets, basé sur les termes FRAND, sous-tend l’interopérabilité des communications sans fil mondiales avec plus de 8 milliards d’abonnements mobiles.

La pandémie a fait avancer rapidement la digitalisation des sociétés, y compris le travail à distance, de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Une infrastructure numérique résiliente est essentielle. Nous voyons de plus en plus de signes indiquant que les pays et les entreprises considèrent la 5G comme une technologie d’accès essentielle, avec une vitesse de déploiement croissante en Australie, au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et aux États-Unis. La pandémie a mis en évidence la fracture numérique et le déploiement rapide de la 5G est un moyen de combler ce fossé.

La décision du régulateur suédois des télécommunications d’exclure les fournisseurs chinois des réseaux 5G peut créer une exposition pour nos opérations en Chine. Nos activités sur 180 marchés aujourd’hui ont été fondées sur le libre-échange et sur des marchés ouverts et concurrentiels. Cela a également permis de mettre au point une norme mondiale unique pour les communications mobiles. Il est essentiel que les réponses à la situation géopolitique préservent la valeur extraordinaire associée à ces normes d’exploitation pour la 5G et au-delà.

En 2020, nous avons encore renforcé notre engagement ferme en faveur de l’éthique et de la conformité. Nous avons augmenté l’investissement en recrutant des ressources dédiées supplémentaires et en déployant des processus et des contrôles nouveaux ou révisés. C’est essentiel, et nous mettons l’accent sur l’établissement d’une culture éthique durable qui repose sur la responsabilité individuelle pour des pratiques commerciales responsables. La surveillance indépendante en cours apporte de précieuses contributions à la réalisation de notre ambition.

Les fondamentaux de notre entreprise restent solides sur le long terme et nous continuerons à investir dans le renforcement de notre portefeuille et dans l’expansion de notre présence mondiale. Bien que nous prévoyions un impact négatif temporaire en 2021 du au renouvellement des contrats de brevets, à Cradlepoint et aux investissements réalisés pour renforcer notre activité à long terme, nous restons pleinement engagés dans l’objectif fixé pour 2022 comme étape vers l’objectif à long terme d’EBITA3 de 15 à 18 %.

