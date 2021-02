5G : Ooredoo signe un accord de partenariat avec le CERT

Partagez 3 Partages

Ooredoo, premier opérateur privé en Tunisie, vient de signer un accord de partenariat avec le centre d’études et de recherche des télécommunications (CERT), pour effectuer des mesures de conformité de la technologie 5G selon les standards internationaux. Cet accord s’inscrit dans le cadre des préparatifs techniques engagés par Ooredoo, suite à l’obtention de l’autorisation du Ministère des Technologies de la Communication pour le déploiement d’un réseau pilote 5G en Tunisie.

Cette collaboration approfondie aidera Ooredoo à valider les dispositions techniques nécessaires pour l’aboutissement de ce projet et marquera une avancée supplémentaire sur la voie de la concrétisation du projet pilote.

« Nous avons décidé de travailler sur le projet 5G en mode collaborative avec l’ensemble des parties prenantes publiques et privées. Le projet pilote 5G d’Ooredoo aura une portée nationale dans l’ensemble de ses aspects et la concertation sera maintenue pour les étapes à venir pour garantir l’efficacité, la sécurité et la rentabilité des investissements qu’on a planifié », a déclaré M. Mansoor Rashid Al Khater, Directeur Général d’Ooredoo.

Accord avec le CERT : La 5G au cœur d’un effort national de PPP

Consciente de l’importance de rassembler l’ensemble des acteurs du secteur autour du projet pilote 5G, Ooredoo change de modus operandi à travers un procès collaboratif initié par le premier accord entre l’opérateur et le CERT.

CERT est une entreprise publique, placé sous la tutelle du Ministère des Technologies de la Communication, apporte depuis 1991 un soutien au développement du secteur des télécommunications et accompagne les activités des grands acteurs des télécommunications.

L’accord englobe le contrôle de conformité des équipements et terminaux 5G, les campagnes de mesures d’évaluation de la qualité de service dans les installations pilotes, l’évaluation de l’exposition aux champs électromagnétiques rayonnés par les sites pilotes 5G, la validation du diagramme de rayonnement des antennes actives 5G et les mesures radio.

L’ensemble des missions indiquées se feront en collaboration étroite entre les experts de la CERT et les équipes techniques d’Ooredoo chargées du projet. Une collaboration qui permettra de confirmer les paramètres et configurations optimales à utiliser sur le réseau 5G une fois déployé en Tunisie.

5G, un projet stratégique pour Ooredoo

Ooredoo a couronné l’année 2020 par son premier test réussi de réseau 5G en Tunisie en coopération avec Nokia, le fournisseur de la nouvelle génération 5G, enregistrant ainsi une vitesse de 2,2 Gbps.

Ce projet, doté d’une importance capitale pour Ooredoo, fera l’objet de plusieurs initiatives de collaboration avec des acteurs publics et privés afin de développer l’écosystème de cette technologie en Tunisie.

Communiqué