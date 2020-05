66,9 millions d’euros pour soutenir les startups et les PME tunisiennes

Partagez 6 Partages

L’Assemblée des représentant du peuple (ARP) a approuvé, mardi 12 mai, un accord de prêt signé, le 30 janvier 2020, entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

Le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation digitale, Mohamed Fadhel Kraiem, est intervenu, à l’ARP pour défendre le projet de loi n°15/2020 relatif à cet accord de prêt pour le financement du programme d’e-Gouvernance et l’accompagnement de la transformation numérique.

Le texte de loi a été adopté par les députés avec 92 voix pour, 9 contre, et 31 abstentions (Lire notre article : Ecoles connectées et Wallet Digital: le ministre des TIC défend ses réalisations à l’ARP).

Ce prêt dont la valeur s’élève à 66,9 millions d’euros servira à soutenir et accompagner les startups et les PME innovantes, lit-on dans un communiqué du ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale.

Sur les cinq prochaines années ce prêt contribuera à :

la création de 1 000 startups et 10 000 emplois

atteindre un milliard de dinars en transactions cumulées

lancer une startup tunisienne à dimension internationale

