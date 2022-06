Adoption de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité

Partagez 0 Partages

Le ministère des Technologues et de la communication a annoncé, lundi, l’adoption du décret sur la lutte contre la cybercriminalité pour protéger l’espace cybernétique et les utilisateurs contre les cyber-menaces et les cyberattaques.

Selon le département, cette loi permettrait davantage d’efficacité dans le traitement des crimes électroniques et garantirait les droits des victimes face à l’escroquerie, au vol de données ou encore l’espionnage.

Le ministère a souligné, également, l’importance de ce texte législatif pour la consolidation de la confiance des investisseurs étrangers dans le domaine du digital expliquant que cette loi donnerait, en plus, la possibilité à la Tunisie d’adhérer à la convention européenne de Budapest sur la cybercriminalité.

NJ