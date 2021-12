Affaire Bitcoin : non lieu pour Houssem Bouguerra  

Partagez 0 Partages

Le Tribunal de première instance de Tunis a prononcé, jeudi, un non-lieu dans l’affaire dite Bitcoin.

Un jeune étudiant ingénieur du nom de Houssem Bouguerra a, rappelons-le, été arrêté en mai pour possession et utilisation de crypto-monnaies et accusé d’infraction au Code de changes.

Le Tribunal de première instance de Monastir avait décidé, en mai, de classer l’affaire mais l’accusé a été maintenu en prison du fait des pressions exercées par certaines parties, selon ses proches.

NJ