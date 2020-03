Alerte ANSI : multiplication des messages phishing pendant la période de confinement

Partagez 12 Partages

Profitant de l’état de confinement sanitaire et le besoin actuel en télétravail, des cybercriminels internationaux ont lancé des campagnes de phishing via les réseaux sociaux en incitant les internautes à donner leurs données personnelles pour participer aux jeux pièges comme les tirages au sort en ligne pour gagner soit un forfait Internet de 50 GB ou plus par mois, soit un stock alimentaire (Coca Cola) d’un mois, etc…

Voilà quelques sites web de Phishing détectés pour l’instant :

http://alfkar.com/internet

http://xn--shar-jpa.com/coca-cola-en

De ce fait, l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique – ANSI recommande vous conseille de suivre les mesures préventives suivantes :

Pour se renseigner sur la fiabilité des publicités ou des jeux en ligne, contacter immédiatement les publicateurs par téléphone avant d’y participer.

Vérifier l’authenticité des expéditeurs avant la lecture de chaque message reçu via les réseaux sociaux et en cas de doute n’y répondez pas, ne cliquez pas sur les liens hypertextes ou les images qu’il contient et supprimer le immédiatement.

Pour les messages qui demandent vos données personnelles, vérifier s’ils comportent des erreurs de frappe, des fautes d’orthographe ou des expressions inappropriées et en cas de doute n’y répondez pas, ne cliquez pas sur les liens hypertextes ou les images qu’il contient et supprimer le immédiatement.

Installer les extensions « Web Of Trust (WOT) » « Netcraft » et « adblockplus » dans votre navigateur web pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.

Communiqué