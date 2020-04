Alerte Phishing: l’ANSI met en garde contre une fausse page Facebook “Carrefour Tunisie”

Partagez 21 Partages

L’Agence nationale de la Sécurité informatique (ANSI) a annoncé, dans la soirée de mardi, avoir détecté une page Facebook de Phishing usurpant l’identité de l’hypermarché Carrefour Tunisie.

“Cette page, conçue par des pirates informatiques, a comme titre « Carrefour Tunissia » et demande aux citoyens de s’inscrire pour gagner des achats d’une valeur de 150 dinars pendant ce confinement sanitaire. En outre, l’opération d’inscription se fait via un site web malveillant ayant la charte graphique de Facebook et cible en réalité les coordonnées Facebook des victimes”, a indiqué l’ANSI dans son bulletin d’alerte.

L’Agence nationale de la Sécurité informatique a appelé les internautes tunisiens à la vigilance et a recommandé les mesures préventives suivantes :

S’assurer de l’authenticité de la page Facebook professionnelle de Carrefour Tunisie en inspectant le « badge de vérification bleu » à côté du titre.

Contacter Carrefour pour se renseigner sur la fiabilité des jeux publiés avant d’y participer.

Installer les extensions « Web Of Trust (WOT) » « Netcraft » et « adblockplus » dans votre navigateur web pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.

NJ & Communiqué