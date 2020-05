Amazon, Facebook et Microsoft multiplient les fusions & acquisitions

Partagez 3 Partages

Les géants de la technologie et de l’Internet – Amazon, Facebook et Microsoft – multiplient depuis le début de 2020 les opérations de fusions-acquisitions enregistrant le plus grand volume d’investissements depuis 2015.

Citant le fournisseur de données sur les marchés financiers, Refinitiv, le Financial Times indique qu’entre janvier et mai 2020, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft ont cumulé 19 transactions.

La dernière en date concerne Amazon qui, selon les médias américains, serait en négociation pour racheter la société Zoox, spécialisé dans le développement de solutions technologiques de conduite autonome.

Facebook a, lui, racheté début mai la célèbre plateforme Giphy, pour 400 millions de dollars.

Plutôt en avril, la société a acquis des titres de participations dans l’opérateur indien Reliance Jio pour 5,7 milliards de dollars.

La firme Microsoft a, de son côté, annoncé, le 19 mai, la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de Metaswitch Networks, le spécialiste britannique des logiciels de télécommunications.

NJ