Anava investit 5,2 millions de dollars au 2e fonds régional de capital-risque de Silicon Badia, BIF2

Smart Capital, la société de gestion du fonds de fonds Anava, annonce un engagement de 5,2 millions de dollars dans le fonds de capital-risque Badia Impact Squared Fund (BIF2) géré par Silicon Badia, un groupe de capital-risque pionnier qui investit dans des entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance opérant à l’échelle mondiale.

Anava a une taille cible de 100 millions d’euros (avec un premier closing de 40 millions d’euros entièrement souscrit par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)) et a pour objectif d’investir dans plus de 13 fonds de capital-risque dédiés aux startups en phase d’amorçage, de démarrage et « late-stage ». Anava est l’un des trois piliers d’un programme national, Startup Tunisia, incluant Startup Act (les incitations), Startup Ecosystem (le soutien aux structures d’accompagnement) et Startup Invest (le programme de financement incluant Anava) dont la gestion est confiée à Smart Capital.

Avec des bureaux aux États-Unis et dans la région du Moyen-Orient, Silicon Badia a investi dans plus de 80 startups technologiques dans plus de 15 industries et villes différentes dans le monde. Son deuxième fonds régional, BIF2, est un fonds sectoriel qui investit dans des start- ups technologiques aux stades de la série A et de la série B en Égypte, en Jordanie, en Tunisie, au Maroc et au Liban.

BIF2 a réalisé son premier closing en octobre 2020, réunissant certains des LPs institutionnels mondiaux les plus réputés, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d’investissement (BEI), le Dutch Good Growth Fund (DGGF) et Finance in Motion (FIM). L’engagement d’Anava fait partie du deuxième closing du Fonds où 15% de son engagement sera alloué aux Startups dont l’opération principale est basée en Tunisie. BIF2 a déjà réalisé son premier investissement dans la fintech tunisienne Expensya en novembre 2020 lorsqu’elle a codirigé le financement de série B de 20 millions de dollars de la société.

Le PDG de Smart Capital, Alaya Bettaieb, a déclaré : ” Nous sommes ravis de pouvoir soutenir Silicon Badia dans le cadre de ce deuxième closing. Cet engagement arrive à un moment crucial pour les startups tunisiennes à la recherche de fonds et d’expertise pour se développer au-delà des frontières tunisiennes. De plus, cet engagement permettra de diversifier le portefeuille d’Anava et d’atteindre une exposition plus large”.

Le PDG de Silicon Badia, Fawaz Zu’bi, a déclaré : “Nous nous félicitons de l’investissement d’Anava dans notre deuxième fonds régional et le considérons comme une étape stratégique importante dans nos plans visant à étendre notre présence en Afrique du Nord, maintenant solidifiée par ce partenariat pour inclure la Tunisie. Nous sommes impatients et enthousiastes à l’idée de construire des ponts avec l’écosystème technologique tunisien florissant et d’y investir, où notre Fonds a déjà réalisé son premier investissement.”

