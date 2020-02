ANF : 1er colloque régional sur la mutualisation des BTS à Gabes

Partagez 2 Partages

L’Agence Nationale des Fréquences (ANF) organise le 7 mars prochain à Hotel Diar El Barbar à Matmata (Gabes), la tout premier colloque régional à propos de la mutualisation des antennes relais (les BTS) entre les différents opérateurs et acteurs du marché télécom.

Après une consultation publique et une première étude sur la mutualisation des BTS, l’Agence Nationale des Fréquences organise, sous l’égide du Mr le Ministre des Technologies de la Communication et de l’Économie Numérique, 3 colloques régionaux (sud, centre, nord) pour débattre du sujet avec tous les intervenants : opérateurs, collectivités, gouverneurs, etc.

Des propositions de solutions seront discutées (obligation de partage, tower-co, joint-venture, etc.). Dans ce cadre, l’ANF organisera son premier colloque à Matmata pour les gouvernorats du sud et ses communes.

Pour plus d’informations sur la page Facebook de l’ANF.

D’après communiqué