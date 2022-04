Ansi : attention au malware « FFDroider »

Partagez 14 Partages

L’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) a publié un bulletin d’alerte, jeudi, mettant en garde contre la propagation d’un nouveau malware appelé « FFDroider ».

Selon l’Ansi, ce malware « affecte les systèmes Windows, vole les informations d’identification et les cookies stockés dans les navigateurs pour détourner les comptes de médias sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) de ses victimes ».

« Les analyses des systèmes infectés ont révélé que les causes principales d’infection sont les téléchargements des logiciels crackés, des logiciels gratuits et des jeux depuis des sites web malveillants. Pour s’échapper de la détection et exfiltrer les données volées vers les serveurs C&C, FFDroider se déguise comme une fasse application de messagerie instantanée “Telegram”. En outre, FFDroider est capable d’ajouter des modules supplémentaires pour réaliser d’autres actions malveillantes », a expliqué l’Ansi.

NJ