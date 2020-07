Appel à candidature : Flat6labs lance son 7e cycle d’accélération

Flat6Labs lance son septième cycle d’accélération destiné à tout entrepreneur qui cherche à propulser son projet de startup vers un autre niveau.

Pour cette 7e cohorte, Flat6Labs a conçu un programme sur mesure et une panoplie complète de services pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leurs startups (tous secteurs confondus) :

• Un accompagnement juridique et administratif,

• Des experts et coachs à votre disposition pour vous accompagner étape par étape, vous inspirer et vous challenger,

• Un Network qui vous permettra d’accéder à des investisseurs et à des marchés internationaux,

• Un accompagnement complet et personnalisé sur mesure selon vos besoins et votre secteur d’activité qui vous permettra de collaborer avec une panoplie d’experts et de mentors Tunisiens et internationaux.

• Un investissement de 200 000 DT et même plus encore.. (Les startups les plus prometteuses pourraient aussi avoir accès à des tickets allant jusqu’à 800 000 DT.)

• Un développement de votre visibilité et de votre réseau professionnel à l’échelle locale et internationale grâce à notre réseau constitué de plus de 200 mentors, partenaires et investisseurs en Tunisie et à l’international.

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire de candidature avant le 13 septembre 2020.

