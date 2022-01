Appel à candidature : Level1 lance le premier programme d’incubation spécial Gaming

Partagez 1 Partages

Level1 lance son programme de pré-incubation spécial Gaming ; « POC’IT Gaming ». L’appel à candidature pour la première cohorte est, d’ailleurs, ouvert.

Les porteurs de projets opérant dans le secteur des jeux vidéos et les startups, même en phase d’ideation ou de développement de prototype, peuvent soumettre leurs candidatures pour suivre ce programme exclusif.

Soutenue par Flywheel de Startup Tunisia, propulsée par Smart Capital l et ses partenaires la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque mondiale et GIZ Tunisie, cette opportunité est, également, ouverte aux étudiants et aux jeunes diplômés.

Détails et inscription, cliquez ici.

La date limite pour postuler est le 7 février 2022 à 07h.

NJ & Communiqué