Appel à stands pour le marché 3Zéro

Vous êtes un·e entrepreneur·se social·e et vous souhaitez présenter votre engagement au Marché 3Zéro ? Vous pouvez dès à présent contribuer au Forum 3Zéro Tunisie 2022 en proposant de tenir un stand et partager votre

expérience, vos produits et vos services en faveur d’une Tunisie 3Zéro !

Le Marché 3Zéro se tiendra au cœur du Tunis Arena, dans un hall d’exposition permettant les échanges et la convivialité. 20 entrepreneur·se·s sociaux se réuniront pendant une journée pour inspirer et présenter leurs solutions, leurs produits et leurs services engagés pour une Tunisie Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.

Saisissez cette opportunité pour :

Rendre vos actions visibles auprès des participant.e.s.

Rencontrer vos partenaires stratégiques, techniques et financiers.

Développer votre activité en découvrant de nouveaux.elles acteur·rice·s et des perspectives de synergies.

Recruter vos futur·e·s salarié·e·s et bénévoles.

Partager votre vision de l’objectif 3Zéro.

Pour être éligible, votre stand devra proposer aux participant·e·s des produits et services issus de l’entrepreneuriat social, centrés sur l’objectif de l’atteinte d’une Tunisie Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.

Cliquez ici pour plus de détails.

