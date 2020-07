Appel d’offres : fourniture, installation et test et la documentation des prises et câbles des réseaux informatiques des tribunaux tunisiens

Le conseil de l’Europe lance un appel d’offres pour la fourniture, l’installation, le test et la documentation des prises et câbles des réseaux informatiques des tribunaux tunisiens.

Dans le cadre du programme conjoint « Projet d’amélioration du fonctionnement de la performance et de l’accès à la justice en Tunisie (AP-JUST) », projet cofinancé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par ce dernier, le Conseil de l’Europe souhaite faire appel à un prestataire pour la fourniture, l’installation, le test et la documentation des prises et câbles des réseaux informatiques des tribunaux.

Les travaux des équipes seront entrepris en parallèle sous le contrôle du ministère de la Justice (Direction Générale de l’Informatique) en étroite collaboration avec l’équipe de projet du Conseil de l’Europe.

