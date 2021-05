Apple, Tesla, Huawei et Pfizer dans le Top 10 des entreprises les plus innovantes de 2021 (BCG)

Partagez 0 Partages

Le cabinet international de conseil en stratégie, Boston Consulting Group (BCG), a publié sa liste des cinquante entreprises les plus innovantes de l’année 2021.

Ce classement paru en avril 2021, ne porte pas beaucoup de changement sur les dix premières entreprises du classement. En effet, Apple et Alphabet – la maison mère de Google – sont toujours en tête.

BCG note, toutefois, le retour dans son classement de douze entreprises après une absence d’au moins un an et l’entrée de cinq nouvelles autres entreprises.

Le mastodonte du commerce en ligne, Amazon, est, lui, encore troisième de ce classement en comparaison avec l’année précédente. Il est suivi de Microsoft – quatrième – et que Tesla – cinquième. L’œuvre d’Elon Musk a, en effet, détrôné le géant sud-coréen de la téléphonie mobile, Samsung, qui – entre 2020 et 2021 – un perdu une place se classant sixième. Tesla occupait, elle, la 11e place dans le classement de 2020.

Arrivent, ensuite, IBM en septième place et Huawei, huitième. Le géant chinois a, notons-le, perdu deux places d’une année à l’autre. Sony – de retour dans ce classement depuis 2020 – a gardé sa neuvième position.

Facebook et Alibaba ont, eux, quitté ce Top 10 pour se placer 13e et 14e , respectivement.

Netflix a, lui, été éjecté complètement du classement alors qu’il figurait à la 17e position en 2020 après avoir perdu onze places. De même pour la chaîne de distribution Costco et Uber qui ont quitté le classement après avoir marqué leur retour en 2020 en se plaçant 30e et 37e respectivement.

Bien que ce classement comporte en majorité des géants de la technologie, et ce depuis son lancement en 2005, d’autres secteurs se trouvent, cette année, bien représentés. L’industrie pharmaceutique, présente tout de même l’année dernière avec une seule entreprise, a gagné de la place avec plusieurs autres entrées en 2021.

Les laboratoires pharmaceutiques américains, Pfizer, ont, d’ailleurs, fait une entrée prestigieuse en se plaçant directement à la queue du Top 10 ; sans doute pour sa contribution avec la startup allemande BioNtech, dans la mise en place d’un vaccin contre le virus SARS-Cov-2, responsable de la pandémie du Covid-19.

De même pour les laboratoires britanniques AstraZeneca et les américains Moderna qui ont réussi l’entrée dans ce fameux classement mais en se contentant de la 49e et 42e places, uniquement. Johnson & Johnson ont, de leur côté, pu se hisser de la 26e à la 20e place en un an.

Nadya Jennene