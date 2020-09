ASUS & BEE lancent une offre inédite pour la rentrée

Partagez 1 Partages

Dans le cadre d’un partenariat noué, le jeudi 24 septembre 2020 au Novotel, ASUS (leader sur le marché des PC) et BEE (le nouveau fournisseur d’accès Internet) ont lancé pour la première en Tunisie une offre inédite. Il s’agit d’une connexion Internet de 10Mbps et un nouveau PC ASUS VivoBook 14 (E410) exclusif Bee avec engagement de 2 ans.

BEE, le nouveau fournisseur d’accès Internet, et ASUS le leader sur le marché des PC grand public en Tunisie viennent ainsi de lancer en partenariat une offre tout-en-un, innovante et sans précédent.

En effet, cette offre, lancée en collaboration avec Microsoft, comprend tous les moyens pour vivre une expérience client de qualité, de l’accès à l’ordinateur en passant par la sécurité via la meilleure connexion Internet.

Les Clients pourront bénéficier de ce fait, d’un pack riche en qualité et en services à valeurs ajoutée, accessible à toutes les catégories via un business model attractif aussi bien pour les clients résidentiels (étudiants, élèves…) que les clients professionnels (PME/PMI…).

LE NOUVEAU ASUS VIVOBOOK 14 (E410), EN EXCLUSIVITÉ CHEZ BEE

Idéal pour les étudiants ou les entrepreneurs, cet ordinateur portable de 14’’ ultraléger et compact, arbore un style unique qui s’adaptera à la perfection à votre style de vie ; que ce soit à domicile ou sur votre lieu de travail. Conçu pour vous aider à mener à bien votre travail au quotidien, le VivoBook 14 dispose de Windows 10 officiel préinstallé pour vous garantir la meilleure protection.

De plus, il arbore en plus une fonctionnalité innovante qui révolutionne l’expérience utilisateur : le ASUS NumPad™. L’intégration du clavier numérique dans le pavé tactile fait sa particularité, ce qui lui a valu la consécration du Red Dot Design Award 2020.

POINTS CLÉS DE L’OFFRE COMPLÈTE ET ACCESSIBLE :

Le pack exclusif BEE x ASUS inclut une connexion ADSL illimitée de 10Mbps, un laptop performant ASUS VivoBook 14, une licence Windows 10 Home, une sécurité garantie avec l’Antivirus Bitdefender, d’un espace 10Go de stockage cloud BeeWS adapté à vos besoins, d’un VPN assurant l’échange de vos documents et des informations en toutes sécurité. Un pack universel qui permet de répondre aux nouvelles attentes liées aux études/travail à distance en accédant à vos données en toute sécurité, où que vous soyez.

Style et mobilité : Les 3 déclinaisons de couleurs proposées (Bleu, Blanc, Rose) alliées au motif ASUS unique procurent au nouveau VivoBook 14 un look frais et moderne. Ce châssis élégant et léger de 14’’ possède une autonomie de batterie pouvant atteindre 12 heures.

Innovation et exclusivité : La saisie des données numériques est facilitée grâce au pavé numérique et la charnière à 180° favorise la collaboration et le partage d’écran lors de réunions.

La meilleure connexion Internet : En tant que nouveau fournisseur d’accès en Tunisie, Bee propose la meilleure connexion en débit montant et descendant. Pour l’IPTV, le gaming, le travail à distance, l’offre ADSL de 10Mbps présente le meilleur débit pour profiter de l’accès à distance à tous les services Internet.

