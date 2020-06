ASUS ZenBook Duo et ASUS ZenBook 14 commercialisés en Tunisie à partir de juillet

Partagez 4 Partages

Les férus de nouvelle technologie et d’innovation dans le domaine des PC attendaient avec impatience leur commercialisation en Tunisie, c’est désormais chose faite. Les bijoux technologiques tant attendus sont enfin là pour le plus grand bonheur des adeptes de style et de créativité !

A partir de juillet prochain, ASUS lance la commercialisation en Tunisie du ZenBook Duo (UX481) et du ZenBook 14 (UX434), leur toutes dernières innovations à 2 écrans favorisant le multitâche.

Il s’agit pour le ZenBook Duo du premier PC portable au monde avec ScreenPad™ Plusqui offre une expérience d’utilisation révolutionnaire. Tandis que pour le ZenBook 14 est un PC ultrafin, doté du ScreenPad™ 2.0pour une créativité étendue.

Le ZenBook Duo, l’ordinateur de demain

Le ZenBook Duo est sans nul doute l’ordinateur de demain, il intègre pour la première fois au monde un véritable deuxième écran au-dessus du clavier. Baptisé ScreenPad™ Plus, cette technologie se matérialise sur le format 14 pouces (UX481) par un second écran tactile Full HD de 12,6 pouces. Celui-ci interagit de manière transparente avec l’écran principal.

Grâce à un puissant processeur Intel® Core™ i7 de 10ème génération, une carte graphique GeForce MX250 et une interface Wi-Fi 6, le ZenBook Duo est un PC ultraportable, conçu pour une créativité sans effort et sans limite. Il est capable de prendre en charge facilement toutes les applications affichées à la fois sur votre écran principal et sur le ScreenPad™ Plus, afin de fluidifier le flux de vos tâches.

Points-clés du ZenBook Duo

– Premier PC portable au monde avec ScreenPad™ Plus : l’ASUS ScreenPad™ Plus vous fera vivre une toute nouvelle expérience d’utilisation pour une créativité étendue. Démultipliez les possibilités d’optimisation de votre flux de travail et stimulez votre productivité grâce aux nombreuses applications intégrées.

– Performances ultrapuissantes : pour des performances libératrices de votre créativité, le ZenBook Duo intègre un processeur Intel® Core™ i7 de 10ème génération, une carte graphique NVIDIA® GeForce® MX250 et une interface Wi-Fi 6.

– Superbes images : l’écran principal NanoEdge Full HD à cadre ultrafin (rapport écran/appareil de 90%) améliore considérablement votre expérience visuelle : plus d’espace d’affichage et une précision des couleurs de qualité professionnelle, certifiée Pantone.

– Au-delà d’une journée de travail : jusqu’à 22 heures d’autonomie de la batterie pour un confort d’utilisation optimal en déplacement.

– Le petit plus : avec le stylet ASUS fourni, profitez d’une plate-forme stable pour écrire ou dessiner, de quoi ravir les créateurs de contenus et exprimer toute votre créativité.

L’ASUS ZenBook Duo est disponible à partir de 4 399 DT.

Le ZenBook 14 : un mélange de créativité, de style et d’innovation

Chaque détail de ce bijou technologique ultrafin de 14 pouces, et particulièrement son incroyable écran NanoEdge associé à l’innovant ScreenPad™ 2.0, a été soigneusement façonné dans l’unique but de vous aider à laisser libre court à votre créativité et favoriser le multitâche.

Points-clés du ZenBook 14

– Le pavé tactile intelligent : Le nouveau ScreenPad™ 2.0 améliore considérablement l’expérience utilisateur classique sur PC portable, de par son écran secondaire contribuant à la productivité et au travail multitâche. Son interface intuitive similaire à celle d’un smartphone (5,65’’) vous aide à gérer vos tâches facilement ainsi qu’à créer votre flux multitâche idéal.

– La beauté au-delà du réel : L’écran NanoEdge Full HD du ZenBook 14 est tout simplement épatant ; l’immersion est totale grâce à un cadre ultrafin (2,9 mm) et aucune distraction n’éloigne votre regard ! La dalle IPS rétroéclairée incorpore une technologie grand angle pour des images idéales même lorsque vous êtes excentré par rapport à l’écran.

– Format ultra-compact : Le ZenBook 14 est le précurseur d’une nouvelle ère en matière de design ultra-portable grâce à son châssis à la fois compact et léger (16,9 mm d’épaisseur et 1,26 kg seulement). Il est l’ordinateur portable de 14 pouces le plus petit au monde et son rapport écran/appareil est de 95% pour un encombrement ultracompact (format A4).

L’ASUS ZenBook 14 est disponible à partir de 3 799 DT.

Communiqué