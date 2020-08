Augmentation de 3% de la proportion des femmes dans le milieu des télécoms

Partagez 2 Partages

La mixité dans certains métiers dits masculins, notamment les télécoms, semble gagner du terrain. En Tunisie, la proportion des femmes travaillant dans ce domaine a légèrement augmenté entre 2015 et 2019.

Le pourcentage des femmes actives au sein des opérateurs téléphoniques a enregistré une hausse de 3% en quatre ans, selon le rapport annuel de l’Instance nationale des télécommunications (INT) publié en juillet.

En 2015, les femmes représentaient 40% du personnel actifs chez les opérateurs et fournisseurs de services internet du marché – Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie, Lycamobile, Topnet, GlobalNet et Hexabyte. En 2019, elles représentaient 43%, d’après les chiffres publiés par l’INT, et ce en dépit de la régression du nombre global des effectifs.

En 2015, les opérateurs téléphoniques et internet comptaient 7 015 hommes et 4 609 femmes. En 2019, les effectifs de ces entreprises comptaient 5 672 hommes et 4 289 femmes.

