Avec l’appui UNICEF, l’initiative Sharek augmente les possibilités d’assurer un enseignement à distance équitable

L’initiative Sharek, développée pour la vulgarisation du e-learning consiste à une collecte de dons en nature sous forme d’appareils électroniques intelligents ( ordinateurs, tablettes et smartphones) qu’ils soient neufs ou utilisés de la part de particuliers ou entreprises, puis, procède au tri, au recyclage et redistribution au profit des élèves et étudiants défavorisés partout en Tunisie afin de leur permettre de poursuivre le cursus de l’enseignement en ligne et à distance mis en place par les ministères concernés et contribuer à l’égalité des chances.

L’appel aux dons a pris effet depuis le mois de Mars en période de confinement initié par la startup TrustiT spécialisée en réparation et services logistiques et rejoint par les associations OST, SchoolMe et la Jeune Initiative mais aussi la fédération des TIC de l’UTICA, la CJD et toute une équipe de bénévoles qui ont cru en l’idée et qui ont contribué jusqu’à maintenant à la collecte et distribution d’une centaine d’ordinateurs sur plus que 13 gouvernorats.

Le Ministère des TIC et les rectorats de Manar, Carthage, Monastir et Manouba ainsi que le réseau IRESA et ISET ont supporté l’action et contribué à faciliter les actions requises malgré la conjoncture difficile.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance UNICEF Tunisie rejoint cette action pour appuyer le processus de recyclage & distribution afin de répondre aux besoins de 650 élèves partout en Tunisie d’ici la rentrée scolaire 2020/2021 !

L’opération de collecte des dons en nature se fait à travers une plateforme web sharek-it.tn lancée pour l’occasion qui permet de suivre le don effectué et d’avoir l’information à qui il sera donné une fois recyclé. Aussi les bénéficiaires peuvent faire une demande sur cette même plateforme web pour demander un appareil recyclé qu’ils reçoivent une fois leur demande est validé par les partenaires de l’action (universités, UNICEF & écoles).

La collecte, le recyclage et la distribution des collectes se fait à travers dos partenaires techniques et logistiques dans le respect des règles sanitaires et mesures de protection pour les donateurs (destruction des données, traçabilité par numéro de série des appareils)

Cette initiative qui a pour slogan « Participez à construire l’avenir» se voit jouer un rôle déterminant par ce temps de crise sanitaire et œuvre aujourd’hui pour avoir toutes les cartes en main pour accélérer son processus afin de faire bénéficier un maximum d’étudiants et élèves de cette action sur le court, moyen et long terme.

Pour faire votre don et pour plus d’informations Rendez-vous sur le site de l’action www.sharek-it.tn ou par mail à contact@sharek-it.tn.

Communiqué