Aziz Ahmad Fakhroo, nouveau directeur général de Ooredoo Group

Partagez 6 Partages

Le groupe qatari, Ooredoo, a annoncé, dimanche 1er novembre 2020 par voie de communiqué, la nomination d’un nouveau directeur général à la tête de l’entreprise, Aziz Ahmad Fakhroo.

Membre du conseil d’administration de Ooredoo depuis 2011, Aziz Ahmad Farkhoo occupe, actuellement, le poste de sous-secrétaire adjoint aux affaires financières au ministère des Finances.

Il a, également, été sous-secrétaire adjoint aux affaires du Budget général du ministère des Finances et directeur adjoint du département des fusions et acquisitions de Qatar Holding LLC – la branche des investissements stratégiques et directs de la Qatar Investment Authority.

Le directeur général de Ooredoo, cheikh Saud Bin Nasser Al Thani, part, lui, à la retraite, à compter du 31 décembre 2020, après 30 ans de services, a fait savoir le groupe dans le même communiqué.

NJ