BEE Internet – Une offre globale et compétitive

Depuis son lancement en 2019, le fournisseur de services internet BEE qui se dénote par son dynamisme et sa créativité pour enrichir l’offre disponible, a supporté son développement par plusieurs augmentations de capitales pour assoir une notoriété reconnue sur le marché de connectivité xDSL en l’entièreté du territoire tunisien.

Les derniers rapports de l’Instance nationale des télécommunications confirment que BEE a su maintenir la plus forte progression, sur plusieurs trimestres en 2021, en termes de parc d’abonnés internet sur le marché B2C.

Pour ce faire, le FSI, initialement spécialisé dans les offres de bases de connectivités internet de très haut débit pour le B2B – a développé d’autres services dont la commercialisation est – à la base – exclusivement réservée aux opérateurs/FSI, tels que les web services et l’intégration des solutions technologiques.

La connectivité professionnelle à très haut débit

Conscient de l’importance d’un accès permanent, rapide et sécurisé à l’information, BEE propose à ses clients entreprises une version améliorée de son fer de lance – le très haut débit. Celui-ci basé sur la fibre optique point à point, offre une connectivité symétrique de très haute performance totalement dédiée au client.

Ces solutions de connectivité permettent, donc, un échange de gros volumes de données à un débit symétrique et régulier à la réception comme à l’émission. En d’autres termes, ces solutions permettent d’allier, autant les aspects de sécurités, de performances ainsi qu’une accessibilité variée et étendue.

Les web services de BEE pour un business digitalisé

Outre ces solutions de connexion en très haut débit, BEE a développé un éventail de services complémentaires pour, d’une part consolider son positionnement sur le marché des télécommunications en Tunisie et d’autre part répondre aux besoins de ses clients entreprises engagées dans la transformation digitale, les PME notamment.

La panoplie de BEEWS est composée de quatre grandes familles de solutions. La première inclut l’hébergement, la deuxième les services qui tournent autour des serveurs cloud, la troisième compte des services de stockage et la quatrième des solutions de développements.

En d’autres termes, les clients BEE peuvent sur la même plateforme acheter un nom de domaine, créer un courrier électronique professionnel, commander une machine virtuelle dimensionnée suivant leurs besoins, avoir accès à un environnement complet de développement ou encore d’héberger un site de e-commerce.

La totalité de ces services bénéficient d’une offre de support pour laquelle BEE dispose de toutes les certifications techniques et technologiques nécessaires. Le tout a, notons-le, été rendu possible grâce à deux datas centers hébergés en Tunisie, ultra-sécurisés et qui répondent aux normes en vigueur.

BEE l’intégrateur

Pour rendre son offre exhaustive, BEE se positionne, également, en maître d’œuvre. Le FSI met à la disposition de ses clients son savoir-faire technique d’intégrateur de solutions innovantes alliant les technologies des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications ainsi qu’une panoplie de solutions de sécurité électronique et physique.

