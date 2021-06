Betacube lance son appel à candidatures pour les startups Fintech & Mobility

Partagez 0 Partages

Betacube, le premier programme de Venture Building en Tunisie pour les startups et les entrepreneurs en FinTech et Mobility lance son appel à candidatures. Après une sélection sur dossier, 6 startups rejoindront Betacube pour bénéficier de :

– Un accompagnement adapté : Une collaboration personnalisée avec une structure d’accompagnement proactive qui se positionne comme un co-fondateur des porteurs de projets.

– Une validation du business model et du marché : mise en relation avec des experts du secteur, des entrepreneurs ayant réussi et avec des clients/partenaires potentiels.

– Un support technologique : Betacube étant co-fondé avec Wevioo, les startups peuvent disposer d’un accès illimité à des experts en innovation digitale qui les aident à évaluer la faisabilité du produit, à faire les bons choix techniques et pour les accompagner dans toutes les étapes du développement du produit ou service.

– Un support administratif : des experts comptables et juridiques sont à disposition des startups pour répondre à leurs besoins.

– Un accompagnement à la levée de fonds : mise à disposition d’un expert financier qui aide à élaborer un plan financier solide et mise en contact avec des business angels/VCs.

Betacube, le partenaire des entrepreneurs de la diaspora

Soutenu par l’Union Européenne et Expertise France à travers le programme Innov’i – EU4Innovation, Betacube se positionne comme un venture builder qui co-crée des startups avec un focus sectoriel et qui accélère leurs chances de validation de marché et de levée de fonds. Grâce à un partenariat avec Wevioo, Betacube apporte aux entrepreneurs tunisiens résidant en Tunisie ou à l’étranger un savoir-faire en architecture technique, des ressources de développement de solutions digitales, des capacités d’innovation ainsi qu’un savoir-faire métier. Cet accompagnement permet aux entrepreneurs de se focaliser sur leurs projets et de s’appuyer sur un centre d’expertise pointu pour développer leurs MVP avec l’accès à un réseau de plus de 350 ingénieurs de Wevioo.

Appuyé par un environnement de travail 100% digital, Betacube cherche des entrepreneurs exceptionnels en Tunisie mais également parmi la diaspora tunisienne. Créer sa startup devient flexible, faisable à distance et donc particulièrement adaptée aux talents internationaux.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 13 juin à 23.59 (GMT+1). Pour en savoir plus et déposer votre candidature, RDV ici https://betacube.io/apply-now

Communiqué