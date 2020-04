Bientôt une plateforme de suivi du paiement des commandes publiques financée par la BAD

Partagez 0 Partages

Le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place place d’une plateforme de suivi du paiement des commandes publiques pour la Haute instance de la Commande publique et ce, dans le cadre du projet d’appui à la mise en oeuvre du Plan nationale stratégique “Tunisie Digitale 2020”.

Financé par un prêt accordé par la Banque africaine de développement (BAD), “ce projet a pour objectif de contribuer au renforcement de la performance des services publics à travers le déploiement à grande échelle de l’administration électronique. Pour ce faire, il comprend notamment la mise en place de services administratifs en ligne, de systèmes d’information sectoriels, d’un système d’identité digitale, et d’une plateforme d’interopérabilité et d’échange de données”, a indiqué le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale.

Le ministère a invité les consultants intéressés à présenter leur candidature avant le 15 mai 2020.

Pour consulter les critères d’éligibilité, veuillez cliquer ici.

NJ