Blockchain Fest en Tunisie: une journée d’échange sur les challenges de la Fintech

Paxful, la plateforme fintech d’échange pair-à-pair, a organisé lundi 29 novembre 2021 à Tunis la première édition de l’événement “The Blockchain Fest”, première conférence hybride Nord-Africaine sur la blockchain.

La journée d’information, d’échange et de réflexion a rassemblé des personnes physiques et morales opérationnelles dans la Blockchain et la technologie financière « fintech ».

Près de 40 experts spécialisés opérant dans l’espace blockchain, le paysage réglementaire, l’entreprenariat et les médias ont marqué leur présence dans les débats et les séminaires et les activités sur les thématiques des actifs digitaux et la technologie de la blockchain.

Evoquant des thèmes à l’instar de l’avenir de la Fintech et les banques à l’Afrique du Nord, la place des femmes dans le monde du crypto, les opportunités & les défis de DeFi, l’écosystème entrepreneurial tunisien pour la blockchain, les opportunités du bitcoin pour les jeunes africains…, « The Blockchain Fest » apporte sa pierre à l’édifice de la nouvelle économie à l’ère de la digitalisation.

Un événement qui ouvrira la voie devant le développement progressif de la blockchain et des actifs digitaux dans la région MENA. Un développement en harmonie avec les attentes d’une nouvelle génération d’entrepreneurs voulant prendre en main leurs libertés financières pour plus de progrès et de création de valeurs.

Marqué par la graduation de quelques figures féminines de la blockchain en Tunisie, l’événement rend hommage à une génération de jeunes créateurs et créatrices de projets dans un environnement digital.

