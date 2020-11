BootCamp des 2 rives – 227 candidatures dont 74 portées par des femmes

Partagez 0 Partages

Le mois dernier, EMERGING Mediterranean lançait son appel à candidatures pour permettre aux startups méditerranéennes de la Tech4Good – Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie – de tenter de décrocher l’une des 30 places disponibles pour le BootCamp des 2 Rives. Celui-ci se tiendra de ce vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020 et sera fortement axé sur le thème de la résilience face à la crise sanitaire et économique actuelle. Après deux jours de sessions de workshops et conférences, 10 startups seront présélectionnées pour participer à la Conférence Digitale d’EMERGING Mediterranean le 14 décembre 2020 en direct du Stade Vélodrome à Marseille.

L’appel à candidatures d’EMERGING Mediterranean : un succès indéniable avec des tendances fortes, révélatrice d’une région dynamique et d’une jeunesse en mouvement

EMERGING Mediterranean a clôturé vendredi dernier à minuit son appel à candidatures. « Nous sommes plus qu’heureux par l’intérêt que notre programme a suscité auprès des startups de la rive Sud de la Méditerranée et nous nous félicitons du succès rencontré. Nous sommes particulièrement heureux de la grande participation des femmes à notre appel à candidatures mais également de l’engouement des startups mauritanienne et libyennes qui malgré les difficultés particulières qu’elles peuvent vivre au quotidien dans leur pays ont massivement répondu présentes », commente Samir Abdelkrim, fondateur d’EMERGING Mediterranean et expert de l’innovation africaine.

En effet, en chiffres, la participation des startups méditerranéennes représente :

227 candidatures au total dont 28% au Maroc, 24% en Algérie, 20% en Mauritanie, 19% en Tunisie et 9% en Libye.

74 candidatures portées par des femmes et 153 candidatures portées par des hommes

Par thématiques de projet : 29 startups e-santé, 30 startups mobilité, 72 startups économie sociale et solidaire, 17 startups résilience territoriale, 27 startups climat, 22 startups entrepreneuriat féminin, 30 startups agritech.

Samir Abdelkrim précise : « Nous sommes d’autant plus heureux de ce succès de par le fait que les candidatures reçues étaient toutes d’une très grande qualité et remplissaient tous nos critères. Le choix des 30 à retenir pour le BootCamp fut long et difficile ! »

Le BootCamp des 2 Rives : trois jours d’intelligence collective au service de la résilience et pour sélectionner les cinq lauréats EMERGING Mediterranean 2020

Le BootCamp des 2 Rives marque le coup d’envoi de cette première édition d’EMERGING Mediterranean. Il se tient du 27 au 29 novembre 2020 entre la France et le Maroc, en partenariat avec la Startup Factory de Casablanca et le campus de l’Agence Française de Développement. Le programme complet est disponible ci-après en annexe du communiqué.

À travers des cycles de conférences – dont une partie sera accessible à tous en Facebook Live depuis le compte EMERGING Mediterranean le vendredi 27 novembre dès 16h15 – et d’activités hybrides alliant webinars live et ateliers off entre jeunes pousses et une dizaine de mentors et experts de haut niveau dont des chercheurs, des entrepreneurs ou encore des professionnels de l’innovation, ce BootCamp va promouvoir l’open-innovation entre startups, chercheurs, institutionnels et grands comptes. La liste des mentors est disponible via le lien ci-dessus et ci-après en annexe du communiqué.

Samir Abdelkrim ajoute : « Les startups participantes auront l’occasion d’échanger avec nos mentors afin de recevoir un maximum d’outils et de conseils pour être résilientes face à la crise mondiale qu’elles traversent. Parallèlement, cet évènement sera l’occasion de sessions de coaching intensif sur 72h au profit des startups candidates, qui seront sélectionnées à l’issue d’une Pitch Session par un Jury intermédiaire. »

EMERGING Mediterranean, programme le plus complet à ce jour au Maghreb pour aider les startups à être résiliente face à la crise

Le BootCamp des 2 Rives se conclura ainsi par l’annonce des 10 startups présélectionnées pour participer à la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean. Initialement prévu le 7 décembre 2020 mais décalée au 14 décembre 2020 en raison de la situation sanitaire, la Conférence Digitale EMERGING Mediterranean est la prochaine grande étape de cette première édition d’EMERGING Mediterranean. Pour rappel, c’est au terme de ce grand évènement, que les cinq startups lauréates seront retenues. Elles recevront chacune un package composé d’une bourse de 7 000 €, de l’intégration au Programme d’accélération du SIBC, d’un Full Pass de deux jours pour EMERGING Valley (les 7 et 8 avril 2021), d’un Demo Day devant un panel d’investisseurs à impact et de la participation aux Mediterranean Digital Dialogues.

« EMERGING Mediterranean, de par le package proposé, tant d’un point de vue financier qu’en matière d’accompagnement de mise à l’échelle, est un programme inédit pour le renforcement de la résilience des startups maghrébines, le seul à ce jour à être aussi complet. Au travers de celui-ci, nous sommes fiers d’accompagner les champions méditerranéens de demain, de les aider à être plus résilients, pour inspirer les générations futures tout en renforçant le lien et les synergies entre l’Afrique et l’Europe. Cela est encore plus nécessaire à l’heure actuelle dans le contexte économique et sanitaire que l’on connait », conclut Samir Abdelkrim.

