Bus Software distingué lors de l’AFD Digital Challenge

L’AFD Digital Challenge distingue tous les ans dix start-up africaines dont les innovations remarquables servent le développement. C’est dans ce cadre que la startup tunisienne Bus Software a était primée.

Amor Sahnoun « Née en 1976 à Akouda en Tunisie, Amor Sahnoun passe son enfance à se faufiler entre les bus dans la société de transport du Sahel où son père travaille. En 2000, il intègre la même société où il grimpe les échelons pendant 17 ans comme chef de parc, chef service, membre du conseil d’administration, membre de la commission interne de marché, membre de la commission des procédures… »

Makrem Ergez « qui cumul plus que 18 ans d’expérience dans le domaine de développement informatique et qui, pour comprendre le transport, a fermé sa boite et a intégré la même société de transport en 2014 comme exécutant pendant deux ans».

Suite à ce parcoure Amor et Makrem ont osé quitter la fonction publique, et ils ont créé Bus Software. Ils se donnent comme objectif le développement d’une nouvelle méthode de transport intelligent. Leurs misons et « Rendre le sourire aux utilisateurs du transport public » a déclaré Amor Sahnoun.Ils persévérèrent depuis maintenant 4 ans à trouver une solution numérique a 4 problématiques que rencontre les sociétés de transport public par bus dans plusieurs villes Africaine. Et qui affecte directement la qualité de service pour des millions d’utilisateur de transport …

La billetterie : la billetterie manuelle engendre une perte de temps et d’argent considérable.

Absence de statistiques en temps réel, ce qui rend la prise de décision difficile.

Absence d’accès à l’information pour les citoyens.

L’absence d’une gestion et d’une planification dynamique de l’offre de transport dans nos villes.

En 2016, on a déposé notre 1er brevet et on a fabriqué la pro5531 une machine de billetterie embarquée qui aide le receveur à éditer les tickets et à gérer la caisse.

Cette machine est connectée via data pour transmettre toutes les données à une salle de contrôle par laquelle la société peut suivre et assurer la ponctualité des bus et avoir des statistiques pertinentes en temps réel.

Aux questions métaphysiques des citoyens ويني الكار كار السبعة وقتاش تخرج, Bus Software a répondu par l’application mobile gratuite WINICARI qui informe les voyageurs en temps réel.

Cette solution est déployée à la Société régionale de transport de kassrine depuis février 2019 est a donné entière satisfaction.

En mars 2020, Bus Software a déposé son 2e brevet FIFO TRANSPORT pour révolutionner avec l’intelligence artificielle la méthode de planification du trafic des bus qui n’a pas changé depuis 1662.

Bus Software travaille maintenant avec le laboratoire de recherche de Sfax MIRACLE pour la réalisation de ce projet colossale et ils estiment qu’ils attendront cet objectif dans 3 ans.

Grace à ce modèle :

Plus d’annulation des voyages.

Plus de retard au départ des stations.

-10% de consommation de gasoil.

-40% de l’espace des stations.

10% des moyens humains et matériels.

« Ce système va révolutionner le transport public dans le monde. » estime Amor Sahnoun pour cela ils se donnent comme devise « Un jour on va tous mourir… c’est la seule vérité qui restera immuable…. Mais les autres jours nous devons et devrions vivre nos rêves….Osez, persévérez et partagez. Osez le changement. Persévérez et ne jamais fléchir ça ne peut que payer. Partagez, car rien ne fait du bien à un être humain que la joie du partage.»

