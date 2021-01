Candidatures au programme Tunisian Smart Cities : les compteurs explosent

Partagez 0 Partages

Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’association Tunisian Smart Cities, l’Institut tunisien des études stratégiques (Ites) a ouvert large la porte devant les acteurs privés, institutionnels et civils agissant dans le développement territorial pour intégrer le programme national Tunisian Smart Cities et participer à l’optimisation des performances des villes tunisiennes.

L’appel à candidatures lancé du 03 au 31 décembre 2020, et prorogé jusqu’au 10 janvier 2021, a suscité un très grand intérêt, aussi bien de la part du champ institutionnel et entrepreneurial que du champ social. Le seuil a été largement dépassé. L’appel à candidatures a réuni plus de 200 candidats, soit deux fois de plus par rapport aux prévisions.

Afin de faire bénéficier un plus grand nombre de communes du programme et soutenir les ambitions pour un changement durable, il a été décidé de retenir les candidatures qui remplissent les conditions de recevabilité. De ce fait, 75 municipalités devront bénéficier de l’accompagnement de l’Ites et ses partenaires techniques et financiers pour la réalisation des différents supports et actions prévus pour le développement de visions territoriales plus durables et le montage des projets associés. 24 gouvernorats, 76 associations, 57 entreprises et startups, quatre instances nationales et sept instances régionales vont les assister et les accompagner dans cette démarche avec une équipe de professionnels pluridisciplinaires.

Les listes finales vers mi-février 2021

La prochaine étape, c’est l’annonce des composantes de l’écosystème Tunisian Smart Cities. Les listes seront proclamées lors d’une conférence de presse digitale qui sera tenue vers mi-février 2021. Ce sera également l’occasion pour la publication du guide méthodologique de mise en place d’une démarche Smart City qui décrit le processus d’accompagnement et de suivi des conseils municipaux élus pendant les trois prochaines années, jusqu’à la fin de leur mandat.

Un ensemble d’activités concrètes sont prévues pour formuler des visions territoriales plus durables et réussir le montage technique, administratif, et financier des projets associés en partenariat avec la Caisse des consignations et dépôts (CDC) et l’Instance générale de partenariat public-privé (IGPPP).

Communiqué