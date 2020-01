Carbone Disclosure Project : Orange se met au vert

Partagez 8 Partages

L’engagement d’Orange dans la gestion des impacts de ses activités sur le changement climatique a été salué par le Carbone Disclosure Project (CDP), l’organisation internationale de référence sur le reporting des émissions de gaz à effet de serre. En intégrant cette « Liste A », Orange fait partie des organisations les plus performantes en matière de reporting environnemental de l’année 2019.

Orange a été distingué pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer l’économie à faible émission de carbone, sur la base des données 2019.

Politique environnementale d’Orange

Orange réaffirme son rôle d’entreprise engagée à travers sa raison d’être et inscrit dans son nouveau plan stratégique Engage 2025 des engagements opérationnels guidés par l’exemplarité sociale et environnementale. Le Groupe se fixe un objectif ambitieux : anticiper de 10 ans les objectifs de la GSMA en étant Net Zéro Carbone d’ici 2040, et ce malgré l’explosion des données sur les réseaux.

Cela passera par un recours accru aux énergies renouvelables, qui représenteront en 2025 plus de 50 % du mix énergétique du Groupe, mais aussi par un effort sans précédent d’efficacité énergétique. Orange renforcera son programme Green ITN pour réduire la consommation énergétique de ses réseaux, multipliera par 10 le nombre de véhicules électrifiés en France et s’appuiera davantage sur l’économie circulaire avec par exemple, des produits éco-conçus, des équipements réseaux de seconde main et davantage de terminaux d’occasion disponibles dans les boutiques.

La politique environnementale d’Orange est basée sur 3 grands principes : réduire les émissions de CO2, intégrer l’économie circulaire dans les processus et métiers, faire du numérique un levier de la transition énergétique et écologique.

Il est à noter que toutes nos actions, mesurables et consultables , sont encadrées par un Système de Management Environnemental (SME), auditées et soumises à des certifications internationales qui reconnaissent régulièrement notre exemplarité.

Le volontarisme de la politique environnementale d’Orange s’exprime d’ailleurs au-delà du périmètre propre du Groupe puisqu’il étend sa vigilance à l’ensemble de son écosystème industriel et commercial. A travers la Joint Audit Coperation (JAC), un consortium international de 17 opérateurs, Orange engage ses fournisseurs à prolonger ses principes de responsabilité sociale et environnementale. En septembre 2019, le CDP a ainsi décerné à Orange le label international « 2019 Supplier Engagement Leader ».

La notation CDP

Le processus annuel de divulgation et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2019, plus de 525 investisseurs avec plus de 96 milliards de dollars d’actifs et 125 acheteurs majeurs avec 3,6 milliards de dollars de dépenses d’approvisionnement ont demandé aux entreprises de divulguer des données sur les impacts environnementaux, les risques et les opportunités via la plateforme du CDP et plus de 8 400 entreprises ont répondu.

CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer ces sociétés, en attribuant un score de A à D sur la base de l’exhaustivité de la divulgation, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environ nemental, telles que des objectifs significatifs. Ceux qui ne répondent pas ou ne fournissent pas d’informations suffisantes sont notés F.

En sélectionnant certaines organisations sur sa Liste A (moins de 2% de celles qui reportent), CDP reconnaît leur position de leaders environnementaux. Car devant l’ampleur et l’urgence des risques climatiques, les entreprises ont un rôle clé à jouer en s’attaquant aux défis environnementaux et en s’adaptant pour garantir une croissance durable de leurs activités dans l’économie du futur.

