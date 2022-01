Christel Heydemann nommée directrice générale d’Orange

Partagez 36 Partages

Le Conseil d’administration d’Orange qui s’est réuni le 28 janvier a nommé Christel Heydemann en qualité de directrice générale d’Orange à compter du 4 avril 2022, en remplacement de Stéphane Richard, dont la démission – annoncée en novembre 2021 – est effective à partir du 31 janvier 2022.

Christel Heydemann est actuellement Directrice générale Europe Opérations, et Membre du Comité exécutif de Schneider Electric. Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, elle a débuté sa carrière en 1997 au sein du Boston Consulting Group. En 1999, elle intègre Alcatel où elle a occupé différents postes à responsabilités, notamment dans le cadre de la fusion entre Alcatel et Lucent. En 2011, elle a rejoint le Comité exécutif d’Alcatel-Lucent en tant que Directrice générale des Ressources humaines et de la Transformation. En 2014, elle rejoint Schneider Electric en tant que Directrice des Alliances stratégiques. En avril 2017, elle est nommée Présidente-Directrice générale de Schneider Electric France puis Directrice générale Europe Opérations en mai 2021.

Commentant sa nomination, Christel Heydemann a déclaré : « Je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur confiance. En qualité d’Administratrice du Groupe depuis près de cinq ans, j’ai pu appréhender les enjeux technologiques auxquels notre société fait face. Je sais que les défis sont majeurs, mais c’est aussi un immense honneur de contribuer au développement d’un des acteurs majeurs de l’industrie des télécoms. Je m’investirai pleinement à la tête d’Orange. Et je sais pouvoir compter, comme mon prédécesseur, sur la force et l’engagement des équipes pour accompagner l’entreprise vers la réussite. Je tenais aussi à remercier mes collègues de Schneider Electric. Ces sept années passées à construire un monde plus durable grâce à l’innovation technologique auront été passionnantes, ancrant encore davantage ma conviction que le numérique sera au cœur de toutes les transformations de notre société ». D’après communiqué