Cinq nouvelles startups rejoignent la 4e saison d’Orange Fab Tunisie

Depuis avril 2019, Orange Fab Tunisie, l’accélérateur corporate de l’opérateur, a accompagné 18 startups au cours de trois saisons d’accélération. Ces start-up ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires.

Orange Fab Tunisie fait partie de l’écosystème Orange Digital Center, mis en place dans le quartier du Lac à Tunis, pour former les jeunes aux technologies innovantes et aux métiers de demain et accompagner les startups.

Orange Fab Tunisie a pour mission essentielle d’accompagner les startups tunisiennes dans le développement de leurs activités, en construisant des partenariats business avec les lignes de marchés d’Orange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchés importants en termes de volume d’affaires, ce qui constitue un gage de confiance et une référence pour un avantage compétitif certain.

Pour cette 4e saison, cinq startups ont donc été sélectionnées, suite à l’appel à candidatures lancé en novembre dernier. Il s’agit des start-up suivantes :

Ezzayra , une start-up agritech qui développe et intègre des produits technologiques destinés aux agricultures (Software, Hardware et Robotique) ;

Lamma , une super App de quick commerce qui révolutionne le e-commerce en proposant une livraison rapide en moins de 30-45 min pour plus de 2000 produits, grâce à un réseau de blue stores et des entrepôts de proximité ;

Moome , une application mobile/web combinée à un collier connecté, dont l'objectif est d'aider les éleveurs de bovins à optimiser la gestion de leur troupeau en termes de reproduction et de prévention contre les maladies ;

Majesteye , une start-up deeptech spécialisée en intelligence artificielle et en sciences des données. Sa solution permet de générer des modèles prédictifs en un temps record avec pour objectif d'accompagner les entreprises à transformer leur vision en une technologie de pointe pour répondre de manière cohérente et opportune à des questions commerciales cruciales.

Wemove, une marketplace fitness et de bien-être, qui propose à ses utilisateurs un large choix de cours de sport (modèle pay as you go) dans un réseau de salles partenaires sur toute la Tunisie.

Ces startups sélectionnées vont donc pouvoir bénéficier d’un accès au marché local et/ou international selon leur maturité et d’un accompagnement sur-mesure.

En effet, le programme d’accélération de start-up d’Orange Fab Tunisie présente plusieurs avantages :

– Une présence internationale sur 18 territoires à travers le réseau des Orange Fabs ;

– Un programme de mentoring personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des start-up accélérées ;

– L’accès à des événements nationaux et internationaux pour entre autres réseauter ;

– Une visibilité médiatique ;

– Un accès gratuit à l’espace de coworking (bureaux, wifi, etc.) pendant 3 mois ;

– La participation au Démo Day et la possibilité de rencontrer des partenaires stratégiques (investisseurs, grands groupes, réseau des Orange Fabs à l’international… ).

Pour rappel, Orange Fab Tunisie sélectionne deux fois par an des start-up prometteuses dont l’activité concorde avec les objectifs stratégiques de l’opérateur, centrés essentiellement sur le numérique au service de l’humain : œuvrer pour la transformation digitale du pays et offrir à ses clients une expérience incomparable.

Communiqué