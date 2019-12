Classement des économies les plus innovantes 2019 : la Tunisie sort du TOP 50

Partagez 9 Partages

La Tunisie a perdu neuf places dans le classement des économies les plus innovantes établi par Bloomberg. Le pays se classe, à présent, 52e avec un score de 48.92 points.

L’indice d’innovation de Bloomberg comprend sept critères d’évaluation : les investissements en R&D, la valeur ajoutée manufacturière, la productivité, la densité High-Tech, le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur, le pourcentage de chercheurs impliqués dans la R&D par un million d’habitant et le nombre de brevets déposés.

La Tunisie, en plus de l’Ukraine – classée 53eavec un score de 48.05 points – a enregistré la plus grosse chute dans le classement. Les deux pays ont, ainsi, fait leur sortie du TOP 50 des économies les plus innovantes pour l’année 2019.

En 2018, la Tunisie occupait, dans le même classement, la 43e place avec un score de 49.83 points. Le pays avait alors gagné deux places par rapport à 2017.

NJ