Classement des pays qui ont subi le plus de cyberattaques, les Etats-Unis en tête

Les États-Unis arrivent en tête de liste des pays qui ont subi le plus de cyberattaques majeures durant les 15 dernière années, selon un classement publié par Specopssoft sur la base de données collectées par le Center for strategic and international studies (CSIS).

Entre 2006 et 2020, le pays de l’oncle Sam a été la cible de 156 cyberattaques, soit une moyenne de onze attaques par an. Vient ensuite l’Angleterre avec 47 attaques. L’inde est en troisième position avec seulement 23 cyberattaques subies. L’Allemagne est quatrième (21) et la Corée du Sud cinquième.

La Chine est, elle, huitième avec 15 attaques recensées et la Russie seizième avec seulement huit attaques majeures.

Ont été qualifiées d’attaques majeures, celles ayant visé des agences gouvernementales, des entreprises technologique ou opérant dans le secteur de la défense, et celles considérées comme des crimes économiques. En bref, des attaques ayant causé des pertes de plus d’un million de dollars.

Côté classification des attaques, la même source a expliqué que les attaques les plus significatives étaient des types suivants :

Les attaques par injectionde commandes SQL

Les attaques dites de l’homme du milieu (HDM) (man-in-the-middle attack/MITM),

Les attaques par hameçonnage (phishing)

Les attaques par déni de service (Denial of Service attack/Dos)

