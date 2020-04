Classement du meilleur débit ADSL durant le confinement : Ooredoo Tunisie 1er, GlobalNet 2ème

Partagez 869 Partages

Le confinement général total conjugué à un couvre feu entre 18h à 6h , a mis les réseaux télécoms à rude épreuve (lire notre article : Confinement – Covid19: les opérateurs tunisiens travaillent d’arrache pied pour éviter un blackout Internet).

L’Instance nationale des Télécommunications (INT) vient de publier des statistiques intéressantes sur la qualité de service (QoS) de la connexion/navigation des cinq fournisseurs d’accès Internet (FAI) sur la partie ADSL, à savoir GlobalNet, Topnet, Hexabyte, Ooredoo et Orange.

Sur un échantillon de 18432 lignes ADSL avec un abonnement à 8 Mbps, et sur une période allant du 22 mars (début du confinement) au 6 avril, c’est Ooredoo qui remporte, haut la main, la première place. C’est le seul FAI à garantir 83% du débit contractuel sur les 24h. Vient ensuite, GlobalNet avec 77%, suivi par Hexabyte (73%), Topnet (71%) et Orange (63%).

Notons que tous ces FAI passent par le fixe de Tunisie Telecom sur les connexions ADSL.

D’après le rapport du régulateur, il y a une dégradation du débit dès 13h qui s’aggrave quotidiennement entre 20h et 23h, tous FAIs confondus.

Côté latence (le ping ou la vitesse de réponse de chaque requête) du réseau local entre l’abonné et les serveurs POP nationaux de chaque FAI, les mesures de l’INT montrent que Ooredoo et Orange ont le ping le plus réduit (et donc la navigation la plus fluide) durant les heures de pointe.

Quant aux pertes des paquets entre l’abonné et les POP locaux des FAI durant les heures de pointe, Ooredoo affiche le taux le plus faible suivi par Hexabyte et enfin GlobalNet. Pour les non initiés, une perte de paquet est définie par le nombre d’unités de données de navigation perdues en cours de route sans aboutir au serveur de destination. Ceci peut être causé par une panne inopinée ou une saturation des serveurs relais du FAI.

Le rapport de l’INT est disponible via ce lien.

Pour finir, notons que le nouveau FAI BEE n’est pas mentionné dans le rapport vu le nombre réduit de ses abonnés (puisqu’il est encore en période de lancement) et rappelons que cet FAI (qui est encore loin de la saturation de ses serveurs) vient de doubler gratuitement le débit à ses clients 4Mbs (lire notre article).

Mise à jour de l’article : Karim Laabidi, DG de BEE, a pris contact avec la rédaction de THD pour préciser que BEE compte actuellement 11 mille abonnés. Au sujet des mesures de l’INT, le DG a tenu à informer que le régulateur n’a pas encore activé une sonde de mesure sur les POP du FAI dans les centraux de Tunisie Telecom, d’où l’absence de BEE du rapport. M. Laabidi a également précisé que le ping moyen sur les connexions ADSL de BEE sont à 22 ms.

Walid Naffati

