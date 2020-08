Cloud Talk (Ep1): le marché tunisien s’ouvre au Cloud en post-crise Covid-19

Partagez 42 Partages

La pandémie Covid-19 a imposé à plusieurs populations dans le monde de nouvelles habitudes adaptées, naturellement, au confinement décrété par les gouvernements en réponse à la crise sanitaire mondiale. Ce changement quasi-radical a été, notamment, observé dans le monde du travail avec l’adoption forcée du télétravail et des outils technologiques appropriés tels que le Cloud.

Pour en parler, nous avons invité, pour ce premier épisode de Cloud Talk by Focus, Wissem Ghazaoui, Senior Manager TMT and Gov Tech chez le cabinet de consulting international Ernst & Young (EY).

« La crise a généré des transformations structurelles à l’échelle des entreprises à travers de nouvelles offres, ce qui n’était possible que grâce à la technologie Cloud. A titre d’exemple côté réunion, nous sommes passés d’un monde physique à un monde virtuel. Les plateformes dédiées aux visio-conférences type Teems de Microsoft, ont connu une croissance exponentielle. En novembre 2019, Teems était à 20 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, puis est passé, en mars, à 75 millions d’utilisateurs actifs par jour », a expliqué Wissem Ghazaoui.

Il a, également, évoqué les changements observés dans le monde de l’éducation avec l’utilisation des outils e-learning tels que Google Class Room dont le nombre de téléchargement a augmenté de 660% en un mois et demi.

Afin de démontrer l’apport des outils hébergés dans le Cloud dans ce contexte de pandémie, Wissem Ghazaoui a signalé que si cette technologie n’existait pas le processus classique aurait été le suivant : commander du hardware, procéder au dédouanement et l’installation, ce qui aurait pris un minimum de six mois, sans parler de l’arrêt de la production de matériel et la fermeture des frontières dans certains pays, notamment la Tunisie.

« Ce qu’on peut tirer comme conclusion est que tous les arguments qu’avançaient les commerciaux ont pu être testés, notamment le time to market réduit, la flexibilité, la sécurité et la scalabilité… Le Cloud a tenu ses promesses », a-t-il avancé.

Wissem Ghazaoui a, aussi, soutenu que la technologie Cloud avait été le grand vainqueur de la crise Covid-19. Et les chiffres le démontrent clairement. « Selon les estimations de International Data Corporation (IDC), les revenus des services Cloud passeraient de 290 milliards de dollars en 2020 à 491 milliards de dollars en 2023, soit une croissance annuelle de 22% », a-t-il indiqué.

Interrogé sur le segment qui porterait la croissance du Cloud (le IaaS – l’Infrastructure en tant que Service –, le PaaS – la plateforme en tant que service – et le SaaS – le sotware en tant que service), il a souligné que, selon les prédictions, le IaaS serait vainqueur. « Le monde du business ne souhaite plus investir dans le hardware. Il est d’ailleurs prévu que la croissance annuelle de l’offre IaaS passe à 31,4% entre 2020 et 2023. Le Paas monterait de 29% et le SaaS de 18%».

Signalant l’inexistence de statistiques pour la Tunisie, Wisse Ghazaoui a, toutefois, affirmé que le contexte post-crise était favorable à l’adoption de la technologie Cloud.

Nadya Jennene