Cloud Talk (Ep3) : la sécurité dans le Cloud passe aussi par la conduite du changement

La sécurité dans le Cloud est un enjeu majeur. En assumer la responsabilité incombe tant à l’entreprise cliente qu’au fournisseur de service. Pour en parler, nous avons invité dans ce troisième épisode de Cloud Talk powered by Focus multicloud, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité informatique, Naoufel Frikha.

Pour Naoufel Frikha le Cloud constitue un enjeu international et pour preuve le Cloud Act américain et le Cloud souverain européen. «C’est plus qu’en tendance. Sauf qu’à chaque arrivée d’une nouvelle technologie sur le marché, des réticences et des craintes surgissent».

Cependant, à son sens, le problème de la sécurité ne peut-être technique, car « il n’y aura jamais une efficacité à 100%, peu importe la technologie». Le DG de l’Ansi a affirmé, en effet, que la problématique majeure était plutôt dans la conduite du changement et la formation du personnel. «Il faut que l’entreprise comprenne qu’il n’y a plus de serveur dans un coin, plus de câbles… C’est tout un projet de recyclage et de formation pour l’élément humain».

Et d’ajouter : «Il faut aussi prendre en considération qu’aujourd’hui, il existe de nouveaux rôles et de nouveaux métiers au sein d’une entreprise».

Naoufel Frikha a soutenu que chaque entreprise se devait de préparer son personnel avant de basculer dans le Cloud. «L’Ansi peut, d’ailleurs, accompagner sur l’identification des risques et menaces potentiels».

Interpellé sur la maturité du cadre légal, il a souligné l’importance d’avoir des textes pour pénaliser les crimes numériques et une règlementation pour organiser le marché suivant des critères bien définis. «J’espère d’ailleurs que nous avancerons rapidement sur le projet de loi sur la cybercriminalité surtout que la technologie 5G arrive bientôt».

Nadya Jennene