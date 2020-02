Club des Logiciels Libres de la FST organise la Journée des Logiciels Libres

Partagez 0 Partages

Le Club des Logiciels Libres (CLL) de la Faculté des Sciences de Tunis organise la 14ème édition de la Journée des Logiciels Libres (JLL) le samedi 29 février 2020 à la Faculté des Sciences de Tunis sous la thématique «DATA IS THE NEW OIL».

Cette édition va aborder les défis et les enjeux de la gouvernance des données et le respect de la vie privée, le rôle à jouer par la communauté open source à l’échelle mondiale et national ainsi que les cadres juridiques de protection des données et leurs perspectives en Tunisie.

Pour plus de détails : https://www.facebook.com/events/2636701639950333/

D’après communiqué