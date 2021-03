Comment Tunisie Telecom a pallié l’explosion de la consommation internet en 2020 ?

Partagez 0 Partages

Selon le baromètre établi par nPerf, Tunisie Telecom a réalisé en 2020 les meilleures performances sur l’Internet mobile. Pour exposer les détails de cette étude et expliquer comment l’opérateur a réussi à se hisser à nouveau à la tête du classement nPerf, Tunisie Telecom a organisé, lundi 8 mars 2021, un point de presse.

Le directeur central technique de Tunisie Telecom, Lassad Ben Dhiab, a précisé que cette consécration, qui vient consolider le palmarès de l’opérateur historique, était le fruit d’un effort de plusieurs années et d’une vision globale et anticipative de l’évolution des usages et du comportent des consommateurs, transformé durant les deux dernières années et en particulier 2020 marquée par une explosion de l’utilisation de la data.

Lassad Ben Dhiab a rappelé, dans ce sens, les changements majeurs dans le comportement des utilisateurs du fait du confinement et de la large adoption du télétravail par ces temps de pandémie. Au terme de l’année 2020, l’opérateur a enregistré des pics de trafic de 500 Gbps, alors qu’en 2019 le volume du trafic était situé à 300 Gbps.

La difficulté de la situation et les restrictions logistiques imposées durant 2020 à cause de la pandémie n’ont, cependant, pas empêché l’opérateur de veiller à la satisfaction de ses clients. Selon Lassad Ben Dhiab, l’opérateur a réussi, en dépit de la conjoncture, optimiser ses réseaux et procéder à des extensions qui lui ont permis de résister à une éventuelle rupture du trafic.

L’opérateur n’a, d’ailleurs, souffert d’aucun incident et aucune limitation de trafic n’a été opérée sur les réseaux de Tunisie Telecom.

Selon le baromètre nPerf, Tunisie Telecom a été le meilleur sur tous les indicateurs de performances. L’opérateur s’est retrouvé en haut du podium avec un speedscore global de 58.539 points. Il a fourni, le meilleur débit descendant soit 23,59 Mbps, et les meilleures moyennes sur le débit montant avec 9,15 Mbps et le temps de réponse, soit 41,14 ms.

En réponse à une question, Lassad Ben Dhiab a indiqué à THD.tn que les mesures effectuées par les utilisateurs et collectées en tout objectivité par nPerf étaient une manifestation de la maturité du réseau Tunisie Telecom et les capacités de l’opérateur à s’adapter aux besoins croissants des utilisateurs.

Il a ajouté, dans ce sens, que Tunisie Telecom avait lancé une vaste opération de modernisation de son réseau dans les différentes régions de la Tunisie afin d’accompagner la progression des usages, évoquant en l’occurrence la couverture des zones blanches et l’upgrade opéré sur certains sites pour passer d’une couverture 3G à une couverture 4G.

Interpellé sur le lancement de la 5G en Tunisie et l’utilité pour un opérateur d’investir dans le fixe en la disponibilité de cette nouvelle technologie avec tous les avantages qu’elle présente en termes de débit et de consommation d’énergie, Lassad Ben Dhiab a souligné le rôle de Tunisie Telecom en tant qu’opérateur global.

Notant que pendant le confinement, certains opérateurs – disposant de réseaux adossés uniquement aux technologies radio – ont formulé des préoccupations quant à la résistance de ces réseaux face à l’explosion de la consommation de la data, le directeur central technique de Tunisie Telecom a avancé que l’opérateur historique n’avait pas de crainte à exprimer à ce niveau du fait qu’il dispose à la fois du mobile et du fixe.

« Le client a tendance à se connecter systématiquement sur le fixe en rentrant chez lui du fait que le mobile – qu’on le veuille ou pas – représente un poids financier (pour les utilisateurs très gourmands en consommation data). Et on ne peut se permettre de passer dans l’illimité car on risque un effondrement du réseau », a-t-il expliqué rappelant que les technologies radio sont à ressources partagées et que la qualité de service se dégrade avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs connectés.

Tunisie Telecom a, rappelons-le, été le premier opérateur à effectuer les tests de la technologie 5G. Le lancement commercial de la 5e génération des réseaux mobiles ne se fera, cependant, pas de sitôt.

Lassad Ben Dhiab a relevé, dans ce sens, la nécessité de mobiliser tout un écosystème et de fédérer tous les acteurs publics et privés afin de pouvoir bénéficier pleinement des atouts de cette technologie, signalant, par la même occasion, l’importance d’élaborer un modèle économique différent de celui de la 4G, notamment sur le volet octroi des licences.

