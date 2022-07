Comparably Awards 2022, Tinder remporte le prix “Best Career Growth”

Partagez 0 Partages

La maison mère de Tinder a annoncé avoir remporté plusieurs prix lors des Comparably Awards 2022. Lancés en 2017, ces awards récompensent les meilleures entreprises dans 16 catégories sur la base des évaluations avancées par les collaborateurs des entreprises candidates.

Après avoir été lauréat de la catégorie meilleurs lieux de travail, Tinder a, également, été distingué dans plusieurs autres ctagories : « Best CEOs for Diversity », « Best Leadership Teams », et « Best Career Growth ».

Tinder a été lancé en 2012. Jusqu’à 2021, l’application comptait 75 millions d’utilisateurs actifs par mois dont les ¾ sont des hommes. Au terme de l’année précédente, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 17% en comparaison avec 2020.

NJ