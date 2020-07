Confiance renouvelée entre Ennakl Automobiles et Ooredoo

Partagez 0 Partages

Une cérémonie de signature d’un partenariat stratégique entre Ooredoo et Ennakl Automobiles s’est tenue, lundi 13 juillet, en présence de M. Ibrahim DEBACHE, directeur général d’Ennakl Automobiles, et M. Mansour Rached El Khater, directeur général de Ooredoo Tunisie.

Après plus de treize ans de collaborations réussies, Ennakl Automobiles renouvelle sa confiance envers l’opérateur Ooredoo et enrichit leur partenariat avec le renouvellement du contrat stratégique de téléphonie et d’internet mobile.

Cette alliance permet de mettre à la disposition de l’ensemble des collaborateurs d’Ennakl Automobiles des avantages exceptionnels, des solutions digitales innovantes ainsi que toute l’expertise et le savoir-faire de Ooredoo, opérateur global leader du marché.

De sa part, M. Mansour Rashid Al Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, a exprimé sa satisfaction de ce partenariat, déclarant : « Ooredoo a prouvé son véritable engagement au cours des dernières années à fournir les meilleurs services à tous nos clients et nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat, qui témoigne l’excellence de nos services et de nos efforts constants pour apporter notre expertise dans divers secteurs “.

Dans ce contexte, M. Ibrahim Debache, Directeur Général d’Ennakl Automobiles a déclaré : « La rigueur des constructeurs automobiles exige un engagement et un standard de qualité de service que nous avons trouvé chez l’opérateur Ooredoo. Nous renouvelons aujourd’hui cette collaboration en nous projetant ensemble vers de nouveaux défis comme par exemple les voitures connectées, qui ont déjà fait l’objet d’un premier essai concluant avec Ooredoo. »

Ce partenariat stratégique lie deux partenaires leaders dans leurs secteurs d’activité respectifs et récompensés tous les deux par le Label du « Meilleur Service Client de l’année 2020 ».

Communiqué