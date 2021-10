5G : les cas d’usage proposés par les opérateurs pour la Tunisie

Partagez 1 Partages

L’Instance Nationale des Télécommunications (INT) a lancé, du 26 avril jusqu’au 30 septembre 2021, une consultation sur les cas d’usages 5G en Tunisie dans le but de recueillir le retour des acteurs de l’écosystème 5G concernant les cas d’usages qui pourraient être adaptés au pays et avoir un impact socio-économique, notamment.

Au total, dix contributeurs ont répondu à cette consultation :

Ooredoo Tunisie

Orange Tunisie,

Société SFM,

Huawei,

Ministère de l’Intérieur,

Ministère des Affaires Culturelles,

Ministère du Transport,

Ministère de l’Education,

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,

Conect Tunisie,

Nous noterons l’absence de l’opérateur national, Tunisie Telecom.

Dans son analyse publiée à l’occasion de la clotûre de cette consultation nationale, l’Instance nationale des télécommunications a noté : « Une grande majorité de contributeurs partagent la même vision et estiment que les cas d’usages associés au eMBB et au FWA seront les cas d’usage clés qui pourront répondre aux attentes du grand public à court terme à savoir un débit plus élevé et une mobilité accrue. Les cas d’utilisation commerciale avancée tels que l’URLLC et le mMTC nécessitant une meilleure maturité technologique seront développés durant la deuxième phase de déploiement selon la plupart des contributeurs ».

Orange Tunisie a, dans ce sens, affirmé que : « Pour les clients Grand Public, la 5G va permettre de répondre à l’augmentation des usages internet mobile (streaming video, TV, gaming…) qui ne cessent de croître. Ainsi, nous estimons que les principales opportunités offertes à court terme par la 5G seront basées sur l’évolution de la capacité du réseau à fournir des performances élevées à plus de clients. Cela se traduit par des usages eMBB et FWA couvrants des zones et des segments de clients ciblés. La couverture nationale se fera progressivement en fonction de l’adoption de la technologie et la maturité des usages. Pour le B2B, la 5G devrait améliorer la connectivité et permettre de déployer des offres fixes THD pour plus de clients et avec de meilleurs débits en comparaison aux offres TDD actuelles. Orange Tunisie estime que de nouveaux usages vont émerger à moyen et long termes grâce aux capacités qu’offrira la 5G : réalité augmentée, réalité virtuelle, objets connectés, gaming… Pour les usages entreprise, les bénéfices en rupture de la 5G devraient concerner l’introduction de nouveaux modèles économiques basés sur des partenariats avec les différents acteurs de l’économie (automobile, santé, industrie…) ».

Ooredoo Tunisie s’est, lui, contenté de mentionner ce qui suit en réponse à la question sur les cas d’usage : « Le déploiement de la 5G sera progressif et devra évoluer selon la maturité de l’écosystème et du besoin du marché tunisien ».

Pour ce qui est retombées économiques, Orange Tunisie a évoqué le raccordement des foyers et des entreprises au très haut débit. « Cela permettra d’accélérer la digitalisation de l’économie et améliorer l’inclusion numérique. Dans ce cadre nous estimons qu’il est indispensable de tenir compte des contraintes du marché pour permettre aux opérateurs de recouvrer de la valeur avec le lancement de la 5G notamment en matière d’attribution de spectre et les obligations sous-jacentes »

Ooredoo Tunisie a, pour sa part, estimé que le déploiement de la 5G permettrait : « la création d’emploi, de valeur, de support technologique aux industries et PMEs, la création de nouveau projet de Startups, la formation et la montée en compétence, le développement de l’industrie du gaming de l‘Intelligence artificielle et de la Réalité virtuelle, l’augmentation de la production industrielle et agricole, la diminution des coûts (Smart Lighting/Cities) » et ferait de la Tunisie un hub technologique.

A la question portant sur les cas d’usages les plus prometteurs et leur bénéficiaires, Orange Tunisie a avancé : « Cet aspect sera fortement lié à la stratégie souhaitée par l’Etat dans le secteur de la technologie numérique et dans la réalisation des objectifs de développement économique. Vu la structure actuelle du tissu économique en Tunisie, les bénéficiaires des nouveaux cas d’usage pourront être l’Industrie, l’agriculture, le tourisme, les services et les TIC ».

Ooredoo Tunisie n’a pas formulé de réponse à cette question.

Pour consulter les contributions reçus, veuillez cliquer sur ce lien.

NJ d’après communiqué