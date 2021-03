Consultations nationales sur le commerce électronique

Partagez 2 Partages

Dans le cadre du projet Evaluation de l’état de préparation de la Tunisie au commerce électronique (eT Ready), la CNUCED organise, en collaboration avec le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations de la Tunisie, trois jours d’ateliers virtuels, du mardi 9 au jeudi 11 mars 2021, afin d’engager les discussions avec les principales parties prenantes et identifier les principaux obstacles et opportunités au développement du commerce électronique en Tunisie.

Les objectifs de ces consultations nationales sont les suivants :

1. Présenter le Programme eT Ready et les tendances en matière de commerce électronique dans le monde et en Tunisie ;

2. Ouvrir le dialogue avec toutes les parties prenantes tunisiennes, afin d’assurer un large processus consultatif, et valider les résultats préliminaires obtenus à travers la revue documentaire.

3. Identifier, dans chacun des 7 domaines clés, les principaux obstacles et opportunités au développement du commerce électronique ;

4. Discuter des actions prioritaires qui, une fois mises en place, pourraient contribuer à accélérer la transformation numérique en Tunisie au profit du développement.

Les consultations nationales réuniront des acteurs du secteur public et privé, des membres d’associations des consommateurs et des chambres de commerces régionales, des représentants de la société civile et du milieu académique, ainsi que les partenaires techniques et financiers actifs en Tunisie.

Dans ce cadre vous êtes invité à prendre part à ces consultations conformément au programme ci-joint, en y accédant à travers le lien suivant : Click here to join the meeting (ce même lien est valable pour toutes les sessions qui se déroulent durant les 3 journées).

Par ailleurs, nous vous invitons à contribuer à nos travaux en répondant, si vous ne l’avez pas encore fait, à l’une de nos enquêtes suivantes, selon votre mandat et domaine d’activités (public ou privé):

Questionnaire secteur public : https://fr.surveymonkey.com/ r/M7D63ZG

Questionnaire secteur privé : https://fr.surveymonkey.com/ r/M9CYRCQ

Communiqué