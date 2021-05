ConsumerLab d’Ericsson: la 5G modifie déjà notre utilisation des smartphones

Partagez 1 Partages

Le nouveau rapport du ConsumerLab d’Ericsson souligne l’impact que la 5G a déjà sur les utilisateurs de smartphones du monde entier et ce qu’ils attendent de cette technologie à l’avenir. La couverture indoor est l’un des domaines qui ressortent de l’enquête auprès des consommateurs, un utilisateur 5G sur cinq ayant déjà réduit l’utilisation du Wi-Fi sur son téléphone en indoor en raison des avantages de la connectivité mobile 5G.

Le rapport – Five Ways to a Better 5G – est le résultat de la plus grande étude mondiale sur l’usage de la 5G réalisée à ce jour. Mettant en lumière le sentiment et la perception des consommateurs sur 26 marchés – dont les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et la France – la méthodologie de l’étude du ConsumerLab d’Ericsson est représentative de 1,3 milliard d’utilisateurs de smartphones dans le monde, dont 220 millions d’abonnés à la 5G.

Le rapport explore les tendances clés derrière l’adoption, l’utilisation et la perception des consommateurs avec et envers la 5G.

L’une des principales conclusions du rapport révèle que, d’ici à la fin de 2020, une plus grande sensibilisation aux avantages en matière de services et de valeur pourrait entraîner une augmentation de 22 % du nombre d’utilisateurs de smartphones compatibles 5G qui pourraient souscrire à un abonnement 5G.

Le rapport souligne également comment la 5G commence déjà à déclencher de nouveaux comportements en termes d’usage. En plus de réduire l’utilisation du Wi-Fi, les utilisateurs qui ont pu tester la 5G passent en moyenne par semaine deux heures de plus sur les jeux à la demande et une heure de plus sur les applications de réalité augmentée (RA) par rapport aux utilisateurs de la 4G.

Toutefois, si les utilisateurs de la 5G sont satisfaits de la vitesse, environ 70 % d’entre eux ne sont pas satisfaits de la disponibilité de services innovants et de nouvelles applications. Les consommateurs se disent prêts à payer 20 à 30 % de plus pour des forfaits 5G bundlés avec des cas d’usage de services numériques.

Les confinements et les restrictions de déplacement liés au Covid-19 signifient que les primo- adoptants ont essentiellement fait l’expérience de la 5G à l’intérieur de bâtiments.

Par conséquent, ils indiquent que la couverture indoor est deux fois plus importante que la vitesse ou l’autonomie de la batterie pour offrir des expériences 5G satisfaisantes.

Le rapport présente également cinq moyens pour les fournisseurs de services de communications de répondre aux attentes des consommateurs, dans l’immédiat et à plus long terme, notamment :

– combler le déficit de connaissances en éduquant les consommateurs et en leur faisant mieux connaître la valeur de la 5G

– assurer une qualité constante de la couverture 5G en intérieur et en extérieur

– s’adapter aux exigences des réseaux pour les nouveaux services 5G

– se concentrer sur l’intention des consommateurs pour envisager de nouveaux cas d’usage 5G

– accélérer la disponibilité des cas d’usage existants et nouveaux grâce à des partenariats avec l’écosystème.

Jasmeet Singh Sethi, directeur du ConsumerLab au sein du département Recherche d’Ericsson déclare : “Jusqu’à présent, l’analyse des expériences réseaux 5G a surtout porté sur la vitesse et la disponibilité de la 5G, sur la base de mesures indépendantes. Mais il est tout aussi important de comprendre comment les premiers utilisateurs de la 5G perçoivent cette expérience. Grâce aux cinq recommandations et aux travaux du ConsumerLab d’Ericsson, les fournisseurs de services de communications peuvent encourager l’adoption de la 5G et répondre aux attentes des consommateurs.”

Pour consulter l’étude du ConsumerLab, veuillez cliquer, ici.

Communiqué